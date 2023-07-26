"Дело о коррупции": прокуратура Ватикана требует для кардинала семь лет тюрьмы

Прокурор Дидди для десяти подсудимых просил в общей сложности 73 года и один месяц лишения свободы, а также потребовал конфискации активов на миллионы евро. Беччиу является самым высокопоставленным чиновником Ватикана, относительно которого проводилось судебное разбирательство.

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В Ватикане 26 июля прокурор обратился в суд с просьбой осудить кардинала Анджело Беччиу по делу о коррупции и приговорить бывшего влиятельного представителя Святого Престола к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Reuters.

Прокурор Алессандро Дидди сделал запрос о вынесении приговора в конце своего подведения итогов судебного процесса, который начался еще два года назад. 75-летний Беччиу является одним из 10 подсудимых и самым высокопоставленным чиновником Ватикана, относительно которого проводилось судебное разбирательство.

Дидди для десяти подсудимых по управлению средствами Государственного секретариата просил в общей сложности 73 года и один месяц лишения свободы, а также потребовал конфискации активов на миллионы евро. Относительно кардинала прокурор просил суд конфисковать 14 миллионов евро его активов и оштрафовать Беччиу на сумму более 10 000 евро.

Судебный процесс вращается в основном вокруг сложной покупки роскошного здания в Лондоне Государственным секретариатом. Ватикан продал здание в прошлом году, понеся убытки примерно в 140 миллионов евро.

В число других подсудимых входят несколько сотрудников Ватикана и два внешних брокера, которых Ватикан обвинил в вымогательстве.

Кардинал сказал, что ему "больно" то, как Дидди изобразил его зловещим персонажем. "Я всегда работал на благо церкви и посвятил ей всю свою жизнь. Я невиновен не только потому, что не только не украл ни цента и не обогатил себя и членов своей семьи", — сказал Беччиу.

Решение суда ожидается в конце 2023 года после дополнительных слушаний с участием тех, кто требует возмещения ущерба, в том числе и банка Ватикана.

Напомним, 23 июля стало известно, что папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в Москве. Официально Ватикан никак не комментировал заявления российских журналистов. По версии "ТАСС", понтифик якобы хочет встретиться с главой РПЦ по пути в Монголию.

Ранее, в мае 2023 года папа Римский уже выступал с подобным предложением. Тогда понтифик заявил, что Ватикан участвует в "секретной миротворческой миссии" по Украине.