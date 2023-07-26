"Справа про корупцію": прокуратура Ватикану вимагає для кардинала сім років в'язниці

Прокурор Дідді для десяти підсудних просив загалом 73 роки й один місяць позбавлення волі, а також вимагав конфіскації активів на мільйони євро. Беччіу є найвисокопоставленішим чиновником Ватикану, щодо якого проводили судовий розгляд.

Related video

У Ватикані 26 липня прокурор звернувся до суду з проханням засудити кардинала Анджело Беччіу у справі про корупцію та засудити колишнього впливового представника Святого Престолу до семи років і трьох місяців тюремного ув'язнення, повідомляє Reuters.

Прокурор Алессандро Дідді зробив запит про ухвалення вироку наприкінці свого підбиття підсумків судового процесу, який розпочався ще два роки тому. 75-річний Беччіу є одним із 10 підсудних і найвисокопоставленішим чиновником Ватикану, щодо якого проводили судовий розгляд.

Дідді для десяти підсудних із управління коштами Державного секретаріату просив загалом 73 роки й один місяць позбавлення волі, а також вимагав конфіскації активів на мільйони євро. Щодо кардинала прокурор просив суд конфіскувати 14 мільйонів євро його активів і оштрафувати Беччіу на суму понад 10 000 євро.

Судовий процес обертається здебільшого навколо складної купівлі розкішної будівлі в Лондоні Державним секретаріатом. Ватикан продав будівлю минулого року, зазнавши збитків приблизно в 140 мільйонів євро.

Серед інших підсудних — кілька співробітників Ватикану та двоє зовнішніх брокерів, яких Ватикан звинуватив у вимаганні.

Кардинал сказав, що йому "боляче" те, як Дідді зобразив його зловісним персонажем. "Я завжди працював на благо церкви та присвятив їй усе своє життя. Я невинний не тільки тому, що не тільки не вкрав жодного цента й не збагатив себе та членів своєї сім'ї", — сказав Беччіу.

Рішення суду очікується наприкінці 2023 року після додаткових слухань за участю тих, хто вимагає відшкодування збитків, зокрема й банку Ватикану.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що Папа Римський запропонував патріарху Кирилу зустрітися в Москві. Офіційно Ватикан ніяк не коментував заяви російських журналістів. За версією "ТАСС", понтифік нібито хоче зустрітися з главою РПЦ дорогою до Монголії.

Раніше, у травні 2023 року Папа Римський уже виступав із подібною пропозицією. Тоді понтифік заявив, що Ватикан бере участь у "секретній миротворчій місії" щодо України.