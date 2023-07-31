"Они — волки": пропагандист РФ заявил, что ВСУ могут захватить Германию и Францию (видео)

Российский политический активист Сергей Кургинян заявил, что Украина якобы является "нацистской машиной". Он отметил, что это большая сила, к которой надо относиться серьезно.

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Украинские вооруженные силы могут захватить Германию и Францию, если развернутся и пойдут в наступление на Запад. Об этом заявил российский пропагандист и политический деятель Сергей Кургинян в эфире "Радио Звезда", на что обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко у себя в Telegram.

Кургинян сказал, что Украина якобы является "нацистской машиной" и "большой силой", а потому это нужно учитывать. Более того, ВСУ смогут захватить западные страны, даже несмотря на то, что военный потенциал у них выше.

"Ну, например, если украинская армия развернется, чисто фантастически, на Германию или Францию, то она их уничтожит к чертям собачьим! Хотя там больше население и больше военный потенциал. Она их разорвет немедленно, потому что она в военном отношении – это волки, а все остальное – это овцы", — сказал Кургинян.

По его словам, один волк может разорвать сколько угодно овец, даже если они летают на новых истребителях. Также пропагандист призвал относиться к Украине серьезно.

Кургинян об украинской армии

Кто такой Сергей Кургинян

Политический деятель и пропагандист. Лидер движения "Суть времени", которое позиционируется как лево-патриотическое. Кургинян находится под санкциями стран Европейского Союза за пропагандистскую деятельность и призывы к оккупации Украины Россией.

Сергей Кургинян Фото: Wikipedia

Напомним, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что "враги" должны молиться за армию РФ. По его словам, успешное контрнаступление ВСУ заставит Москву применить ядерное оружие. Российские оккупанты предотвращают мировой конфликт, уверен он.

Кроме того, представительница МИД РФ Мария Захарова назвала новую цель большой войны России с Украиной. Она отметила, что оккупанты гибнут в Украине, чтобы принести свободу африканцам и мир во всем мире. Мария Захарова также восхитилась, как страны Африки не допускают навязывания им чужой точки зрения.