Сообщается, что дети одну ночь провели на улице. К следующему вечеру для них нашли новое жилье, но лишь на пару дней. 4 августа их снова попросили освободить комнаты.

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Примерно 90 детей выселили из детского лагеря в Турции, так как туристический оператор не оплатил для них отель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала мать одной из девочек, путевка, которую покупали у туристического оператора "Колибри Тур", стоила 70 тысяч рублей (более 27 тысяч гривен). Дети начали смену в лагере еще 19 июля. Но в ночь с 1 на 2 августа детей выселили из отеля Batont garden rezort.

По словам самих детей, одну ночь они провели на земле в парке. К следующему вечеру для них нашли новое жилье, но лишь на пару дней. 4 августа их снова попросили освободить комнаты до завтрашнего дня.

РосСМИ сообщают, что детей сопровождают вожатые, однако они не знают, что делать в такой ситуации. Некоторые родители начали бронировать места в различных отелях для своих детей. Некоторые планируют написать заявление в правоохранительные органы на "Колибри Тур", так как оператор оставил детей в опасности.

В Турции 90 российских детей выселили из отеля

Туроператор "Колибри" отреагировал на инцидент

Как рассказал изданию "Интерфакс" начальник отдела продаж туроператора "Колибри" Дмитрий Мартин, из лагеря на самом деле якобы никого не выселяли. Все дети находятся на экскурсии, а 5 августа планируется вылет в Москву досрочно.

Отметим, что в Роспотребнадзоре, как пишет пропагандистское издание "ТАСС", заявили, что возьмут ситуацию под наблюдение.

Напомним, что СМИ писали, что 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании. По словам бывшего министра юстиции Роберта Бакленда, нужно разработать законодательное решение, при котором у украинцев в Великобритании будет "более постоянный статус". Но без предоставления полноценного гражданства Великобритании.