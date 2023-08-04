У Туреччині 90 російських дітей виселили з готелю через неоплату номерів (відео)

Повідомляється, що діти одну ніч провели на вулиці. Наступного вечора для них знайшли нове житло, але лише на кілька днів. 4 серпня їх знову попросили звільнити кімнати.

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Приблизно 90 дітей виселили з дитячого табору в Туреччині, оскільки туристичний оператор не оплатив для них готель. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Як розповіла мати однієї з дівчаток, путівка, яку купували в туристичного оператора "Колібрі Тур", коштувала 70 тисяч рублів (понад 27 тисяч гривень). Діти почали зміну в таборі ще 19 липня. Але в ніч із 1 на 2 серпня дітей виселили з готелю Batont garden rezort.

За словами самих дітей, одну ніч вони провели на землі в парку. Наступного вечора для них знайшли нове житло, але лише на кілька днів. 4 серпня їх знову попросили звільнити кімнати до завтрашнього дня.

РосЗМІ повідомляють, що дітей супроводжують вожаті, однак вони не знають, що робити в такій ситуації. Деякі батьки почали бронювати місця в різних готелях для своїх дітей. Дехто планує написати заяву в правоохоронні органи на "Колібрі Тур", оскільки оператор залишив дітей у небезпеці.

У Туреччині 90 російських дітей виселили з готелю

Туроператор "Колібрі" відреагував на інцидент

Як розповів виданню "Интерфакс" начальник відділу продажів туроператора "Колібрі" Дмитро Мартін, із табору насправді нібито нікого не виселяли. Усі діти перебувають на екскурсії, а 5 серпня планується виліт до Москви достроково.

Зазначимо, що в Росспоживнагляді, як пише пропагандистське видання "ТАСС", заявили, що візьмуть ситуацію під спостереження.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що 10 000 українських біженців можуть видворити з Великої Британії. За словами колишнього міністра юстиції Роберта Бакленда, потрібно розробити законодавче рішення, за якого українці у Великій Британії матимуть "більш постійний статус". Але без надання повноцінного громадянства Великої Британії.