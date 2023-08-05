Включал сирены и гимн РФ: в Чехии уволили официанта за отношение к украинкам

В ресторане заявили, что не разделяют политических взглядов своих сотрудников, а также отметили, что инициатор "инцидента" с украинками больше у них не работает.

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В Чехии официант ресторана включил в заведении гимн Российской Федерации и сирену в присутствии девушек из Украины. Об этом 3 августа сообщила одна из украинок Олеся Кошилко в ТikTok.

По словам девушки, она вместе с подругой посетила заведение CottonClub Brandýs в чешском городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, где на просьбу сказать пароль от Wi-Fi официант посмеялся и заявил, что "интернет только русский".

Олеся полагает, что сотрудник заведения услышал украинский акцент, однако не обратила особого внимание на его слова. Спустя несколько минут в ресторане начал звучать гимн России.

"Мы вошли внутрь и спросили: "Это гимн России?", на что нам ответили "да". Сказав, что я украинка нам ответили: "и что?", посмеялись и включили звук сирены", — вспоминает девушка.

Реакция руководства заведения

Спустя сутки на странице CottonClub Brandýs в Facebook появился пост, в котором говорится, что ресторан не согласен с политическими взглядами упомянутых сотрудников и "отстраняется от них". В руководстве сообщили, что уволили инициатора "вчерашнего инцидента".

"Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины", — заявили в заведении.

Напомним, 8 июня стало известно, что в Чехии дети устроили травлю девочке из Украины и плюнули ей в лицо. Кто-то из детей назвал ее "украинская кровь", а потом дети начали говорить, что Россия сильнее Украины.

Президент Чехии Петр Павел 10 июня лично встретился с украинской школьницей, которая на днях подверглась публичному буллингу. Политик осудил действия чешских школьников и постарался сгладить произошедшее своей личной поддержкой.