Опубликованы последние фото Елизаветы ІІ: они соревнуются за награду Гильдии фоторедакторов

В конкурсе Гильдии фоторедакторов участвуют восемь фотографий королевской семьи Великобритании: шансы на победу достаточно высоки.

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На конкурсе Гильдии фоторедакторов Великобритании (UK Picture Editors' Guild awards) представлена одна из последних фотографий королевы Великобритании Елизаветы II. Фотография сделана за два дня до ее смерти. Об этом рассказало издание The Guardian.

Всего в конкурсе участвуют 20 фотографий, из которых граждане свободным голосованием должны выбрать лучшую. В перечне — фото королевы Елизаветы, которое сделала фотограф Jane Barlow 6 сентября 2022 года.

6 сентября 2022 года к королеве прибыла Лиз Трасс — новый премьер-министр Британии, которая должна была вступить в должность по согласованию королевы. Фотография сделана во дворце в Балтиморе на фоне горящего камина, она опирается на палочку и одета в скромное платье и кофту. Правая кисть королевы — почернела. Через два дня, 8 сентября, королева умрет.

Одно из последних фото королевы Елизаветы II Фото: Jane Barlow / Instagram

В конкурсной программе — самые разные тематики фотографий, которые выложены на сайте UK Picture Editors' Guild awards. Из 20 фотографий королевской семье Британии посвящены восемь: есть изображение нового короля Чарльза ІІІ в рабочей обстановке в кабинете, есть фотографии королевской семьи на балконе Букингемского дворца — на ней принц Луи закрывает уши от громкого звука и кричит.

Также есть две фотографии, посвященные войне в Украине — украинские военные и гражданская жертва войны.

Военные ВСУ / автор Jullian Simmons Жертва войны / автор Jack Hill

Представитель UK Picture Editors' Guild awards отметил, что часто работа фотографов, действующих в горячих точках, остается незамеченной: "Фотографы, которые работают от имени прессы, рискуют своей жизнью в зонах боевых действий и сообщают нам новости, когда они поступают".

Другие темы фотографий — 40-градусная жара в Британии, футболист Лионель Месси, протесты участников движения Just Stop Oil.

На сайте гильдии указано, что голосование продлится до 3 сентября. Участники голосования имеют шанс получить приз: можно выиграть две ночевки в отеле в Лондоне.

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