Ищут ребенка: в Грузии погибла украинка в результате оползня в курортном поселке (фото)

В курортном поселке Шови 3 августа сошел оползень. Погибли минимум 11 человек. Спасатели продолжают поиски еще около 30 людей, пропавших без вести.

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В грузинском курортном поселке Шови, расположенном в высокогорном регионе Рача-лечхуми и Квемо Сванети, погибла украинка. Трагедия произошла из-за оползня. Об этом сообщают журналисты издания hromadske со ссылкой на комментарий пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

На месте ЧП продолжает работать поисково-спасательная группа. Ищут ребенка погибшей женщины, также находившегося на месте трагедии.

В МИД также сообщили, что украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями, чтобы подготовиться к репатриации тела.

Ведется проверка, не было ли других украинцев в поселке Шови.

Что известно о трагедии в Шови

Курортный поселок Шови в Грузии располагается на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. 3 августа около 15:15 по местному времени там зафиксировали оползень. В результате ЧП были повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты. Связь в поселке работала с перебоями.

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Через три часа после сигнала о происшествии на месте активно работала поисково-спасательная группа. В день оползня спасатели обнаружили двоих погибших. Утром 4 августа — еще четверых.

В субботу, 5 августа издание "Новости-Грузия" сообщило об 11 погибших в результате оползня в Шови. Спасатели продолжают искать еще около 30 человек, пропавших без вести.

"В розыске 25-29 человек, здесь цифра постоянно меняется", — пишут журналисты.

Позже издание Interpressnews со ссылкой на МВД Грузии сообщило о 14 погибших в результате трагедии в Шови.

Известно, что из эпицентра бедствия эвакуировали 210 граждан. Большинство развлекательных мероприятий в стране отменили.

Фокус писал, что 31 июля во время акции протеста в грузинском Батуми задержали украинку. Женщина участвовала в митинге против круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Корабль прибыл в грузинский порт на обратном пути из Турции. На борту было около 800 человек. Первый раз лайнер прибыл в порт Батуми 27 июля. Тогда российские туристы в комментарии журналистам заявляли, что их страна "освободила Абхазию от грузин", что стало причиной протестов.