"Для себя решила, что никогда": Лайма Вайкуле заявила, что больше не выступит в России

Вайкуле отметила, что следит за новостями о войне в Украине. Артистка открыла счет для пожертвований украинским детям, пострадавшим от войны.

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Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью телеканалу "Настоящее Время" заявила, что никогда больше не выступит в России.

По ее словам, все, кто не интересуется политикой, являются идиотами: "И это не мое, а это древнее слово из Греции, которое обозначает людей, не интересующихся политикой. Вот мы и допрыгались, потому что не интересовались. Очень жаль"

Артистка отметила, что она следит за новостями о войне в Украине, но не смотрит российское телевидение, так как там транслируют "полную неправду, наглую, некрасивую".

По ее мнению, есть люди, которые понимают, что происходит и выступают против российского вторжения в Украину.

"Есть белый цвет и есть черный, с теми, я думаю, все нормально, они прекрасно понимают, в чем дело. Ну а те, которые не понимают, что с ними говорить? Они как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что, в принципе, если бы они не напали, то напала бы Украина. Но это вот такую глупость можно слушать и можно верить этой глупости?", — заявила артистка.

На вопрос журналиста, при каких обстоятельствах Лайма Вайкуле выступит однажды в России, она ответила — "никогда".

"Сегодня хочу сказать, что никогда. Но, как говорят: "Никогда не говори никогда". Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я вряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда", — сказала Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023

В Юрмале с 26 по 30 июля прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2023". На фестиваль в этом году известная во всех постсоветских странах певица пригласила в основном украинских артистов, а также российских исполнителей, которые выступают против российского вторжения в Украину. Певица открыла счет для пожертвований украинским детям, пострадавшим от войны.

Кроме этого, 4 апреля Лайма Вайкуле спрогнозировала, что Галкин станет президентом РФ. Артистка предложила россиянам избрать лидером страны-агрессорки комика Максима Галкина. В подтверждение своей идеи она привела пример успешного президентства Владимира Зеленского.

Ранее, Лайма Вайкуле поддержала Украину, развернув флаг на концерте в Паланге. Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле публично выразила свою позицию по поводу российского вторжения в Украину, поддержав украинцев.