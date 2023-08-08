Победа России и Китая: переворот в Нигере может привести к мировой войне, — Bloomberg

По словам обозревателя геополитики Андреаса Клутха, Москва и Пекин ведут цивилизационную войну против Запада. И не только Нигер, но весь регион Сахель, они рассматривают как новый фронт. Именно он стал мировым центром терроризма.

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Военный переворот в Нигере является победой России и Китая за влияние в Африке. Он может привести к мировой войне. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам обозревателя геополитики Андреаса Клутха, хунта Нигера, которую возглавляет генерал Абдурахаман (Омар) Чиани, "бросится в объятья" к президенту РФ Владимиру Путину и главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину после того, как выгонит французские и американские войска с территории своей страны.

В статье говорится, что уже много лет "вагнеровцы" воюют в Африке, предлагая свои услуги в обмен на разрешение на добычу алмазов и прочих ценных ископаемых. В Кремле одобряют такие операции и положительно относятся к зверствам наемников. В Москве делают все, чтобы снизить влияние Запада в Африке.

Клутх считает, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин ведут цивилизационную войну против Запада. И не только Нигер, но весь регион Сахель, они рассматривают как новый фронт. Именно он стал мировым центром терроризма, так как группировки "Боко Харам", ответвления "Исламского государства" берут там власть после часты государственных переворотов и восстаний.

По словам эксперта, в Нигере США разместили базу беспилотников. Если в стране не останется западных войск, то у террористов появится куда больше возможностей успешнее вести свою деятельность. Тогда миграция в страны ЕС и Африки увеличится. По этой же причине Путин превратил в оружие зерно.

Напомним, 28 июля в Нигере произошел государственный переворот — начальник гвардии генерал Омар Чиани объявил себя новым лидером государства. 4 августа стало известно, что в ECOWAS составили план военного вмешательства в страну. Лидеры Западной Африки дали хунте время для освобождения избранного президента. Отмечалось, что Нигерия и Сенегал готовились разворачивать войска.

5 августа в СМИ проинформировали, что после переворота хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". По информации медиа, наемники изучали просьбу. Причиной обращения стал ультиматум ECOWAS.