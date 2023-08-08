Перемога Росії та Китаю: переворот у Нігері може призвести до світової війни, — Bloomberg

За словами оглядача геополітики Андреаса Клутха, Москва і Пекін ведуть цивілізаційну війну проти Заходу. І не тільки Нігер, а й увесь регіон Сахель, вони розглядають як новий фронт. Саме він став світовим центром тероризму.

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Військовий переворот у Нігері є перемогою Росії та Китаю за вплив в Африці. Він може призвести до світової війни. Про це пише видання Bloomberg.

За словами оглядача геополітики Андреаса Клутха, хунта Нігеру, яку очолює генерал Абдурахаман (Омар) Чіані, "кинеться в обійми" до президента РФ Володимира Путіна і глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після того, як вижене французькі та американські війська з території своєї країни.

У статті йдеться, що вже багато років "вагнерівці" воюють в Африці, пропонуючи свої послуги в обмін на дозвіл на видобуток алмазів та інших цінних копалин. У Кремлі схвалюють такі операції й позитивно ставляться до звірств найманців. У Москві роблять усе, щоб знизити вплив Заходу в Африці.

Клутх вважає, що Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін ведуть цивілізаційну війну проти Заходу. І не тільки Нігер, а й увесь регіон Сахель, вони розглядають як новий фронт. Саме він став світовим центром тероризму, оскільки угруповання "Боко Харам", відгалуження "Ісламської держави" беруть там владу після частих державних переворотів і повстань.

За словами експерта, в Нігері США розмістили базу безпілотників. Якщо в країні не залишиться західних військ, то у терористів з'явиться набагато більше можливостей успішніше вести свою діяльність. Тоді міграція в країни ЄС і Африки збільшиться. З цієї ж причини Путін перетворив на зброю зерно.

Нагадаємо, 28 липня в Нігері стався державний переворот — начальник гвардії генерал Омар Чіані оголосив себе новим лідером держави. 4 серпня стало відомо, що в ECOWAS склали план військового втручання в країну. Лідери Західної Африки дали хунті час для звільнення обраного президента. Зазначалося, що Нігерія та Сенегал готувалися розгортати війська.

5 серпня у ЗМІ поінформували, що після перевороту хунта Нігеру звернулася по допомогу до російської ПВК "Вагнер". За інформацією медіа, найманці вивчали прохання. Причиною звернення став ультиматум ECOWAS.