После "приостановки экспорта": выручка Bacardi в РФ выросла до $314 млн в год, – WSJ

Несмотря на войну в Украине и международные санкции, компания имеет 350 сотрудников в семи городах России. Кроме того, бренд сообщал, что ищет новый персонал среди россиян.

Related video

Компания-производитель спиртных напитков Bacardi нарастила экспорт и увеличила свою выручку от продаж в Российской Федерации. Об этом пишет The Wall Street Journal 8 августа.

Сообщается, что после начала полномасштабной войны в Украине, Bacardi заявила, что приостановила экспорт в Россию и заморозила инвестиции в рекламу на российском рынке. Это заявление продержалось на официальном сайте компании большую часть 2022 года, однако спустя некоторое время было удалено.

"Уход нескольких ведущих международных владельцев брендов с алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для тех, кто остался, а также для местных компаний", — отметил аналитик IWSR Иван Коларов.

По данным российской государственной таможенной службы, бренд Bacardi импортировал алкоголя на сумму $169 млн за 12 месяцев до 30 июня. Речь идет о водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire, роме Oakheart, шотландском виски Dewar's, текиле Patrón и вермуте Martini и прочей продукции.

Кроме того, российский офис Bacardi сообщил об увеличении годовой выручки на 8,5% до $314 млн за 2022 год. На сайте компании говорится, что в Bacardi работает 350 человек в семи городах России. Бренд также сообщал, что ищет персонал в РФ.

Как отмечают журналисты, кроме Bacardi в Россию также продолжает экспортировать алкоголь ее конкурент Davide Campari-Milano, производящий аперитивы Aperol и Campari. При этом в апреле прошлого года в Campari уверяли, что остановили все инвестиции в РФ и "сократили бизнес до минимума, необходимого для выплаты зарплаты".

Напомним, что по данным Йельского университета от 11 июля, ряд известных компаний, которые обязались покинуть Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны в Украине, до сих пор работают на территории страны-агрессора.

Мы также сообщили 14 июля, что Министерство финансов России ввело новые требования, касающиеся выхода компаний из российского рынка, среди которых есть двухлетнее ограничение на опционы на обратный выкуп акций.