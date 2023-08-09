Після "припинення експорту": виручка Bacardi в РФ зросла до $314 млн на рік, — WSJ

Попри війну в Україні та міжнародні санкції, компанія має 350 співробітників у семи містах Росії. Крім того, бренд повідомляв, що шукає новий персонал серед росіян.

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Компанія-виробник спиртних напоїв Bacardi наростила експорт і збільшила свою виручку від продажів у Російській Федерації. Про це пише The Wall Street Journal 8 серпня.

Повідомляється, що після початку повномасштабної війни в Україні, Bacardi заявила, що призупинила експорт у Росію і заморозила інвестиції в рекламу на російському ринку. Ця заява протрималася на офіційному сайті компанії більшу частину 2022 року, проте через деякий час її було видалено.

"Вихід кількох провідних міжнародних власників брендів з алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився, а також для місцевих компаній", — зазначив аналітик IWSR Іван Коларов.

За даними російської державної митної служби, бренд Bacardi імпортував алкоголю на суму $169 млн за 12 місяців до 30 червня. Йдеться про горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текілу Patrón і вермут Martini та іншу продукцію.

Крім того, російський офіс Bacardi повідомив про збільшення річної виручки на 8,5% до $314 млн за 2022 рік. На сайті компанії йдеться, що в Bacardi працює 350 осіб у семи містах Росії. Бренд також повідомляв, що шукає персонал у РФ.

Як зазначають журналісти, крім Bacardi в Росію також продовжує експортувати алкоголь її конкурент Davide Campari-Milano, що виробляє аперитиви Aperol і Campari. При цьому у квітні минулого року в Campari запевняли, що зупинили всі інвестиції в РФ і "скоротили бізнес до мінімуму, необхідного для виплати зарплати".

Нагадаємо, що за даними Єльського університету від 11 липня, низка відомих компаній, які зобов'язалися покинути Російську Федерацію після початку повномасштабної війни в Україні, досі працюють на території країни-агресора.

Ми також повідомили 14 липня, що Міністерство фінансів Росії запровадило нові вимоги, що стосуються виходу компаній з російського ринку, серед яких є дворічне обмеження на опціони на зворотний викуп акцій.