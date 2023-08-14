В Стамбуле взорвалось судно: есть жертвы, полиция начала расследование, — CNN

Предварительно известно, что взрыв вызвало сжатие газа в хранилище отходов танкера Sea Princess. Один из работников, работавший в этом отсеке, погиб на месте.

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На верфи в муниципалитете Тузла в турецком Стамбуле прогремел взрыв. Известно, что взорвалось судно, которое находилось на обслуживании. Об этом говорится в матариале CNN Türk от 14 августа.

По данным местного СМИ, примерно в 10:30 двое рабочих корабля вошли в хранилище отходов судна. Во время их работы произошел взрыв, вызванный сжатием газа. Один сотрудник погиб, другой получил ранения.

К верфи отправили полицейских, пожарных, медиков и представителей Организации по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции. Во время осмотра на месте взрыва было установлено, что один из работников получил легкие травмы. После помощи на месте его госпитализировали.

"На судне, где произошел взрыв, работали следственные группы. По факту взрыва наряды полиции начали расследование", — добавили журналисты.

В турецком медиа Anadolu отмечают, что речь идет о танкере "Sea Princess".

Напомним, 14 августа в Румынии также прогремел взрыв. По данным СМИ, в море были замечены две мины. В службах заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, но опасность не миновала. Военно-морские силы уже подготовили группу водолазов для обследования дна.

Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после вождения в нетрезвом состоянии. Он заявил, что сожалеет. Чиновник рассказал, что поспал семь часов после "посиделок с друзьями", но полицейские все равно зафиксировали во время проверки 0,62 промилле алкоголя в его организме.