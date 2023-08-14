У Стамбулі вибухнуло судно: є жертви, поліція розпочала розслідування, — CNN

Попередньо відомо, що вибух спричинило стиснення газу у сховищі відходів танкера Sea Princess. Один з працівників, що працював в цьому відсіку, загинув на місці.

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На корабельні у муніципалітеті Тузла в турецькому Стамбулі пролунав вибух. Відомо, що вибухнуло судно, яке перебувало на обслуговуванні. Про це йдеться в матаріалі CNN Türk від 14 серпня.

За даними місцевого ЗМІ, приблизно о 10:30 двоє робітників корабля увійшли до сховища відходів судна. Під час їхньої роботи стався вибух, спричинений стисненням газу. Один співробітник загинув, інший отримав поранення.

До корабельні відправили поліціянтів, пожежників, медиків та представників Організації з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини. Під час огляду на місці вибуху було встановлено, що один з працівників отримав легкі травми. Після допомоги на місці його шпиталізували.

"На судні, де стався вибух, працювали слідчі групи. За фактом вибуху наряди поліції розпочали розслідування", — додали журналісти.

У турецькому медіа Anadolu зазначають, що йдеться про танкер "Sea Princess".

Нагадаємо, 14 серпня у Румунії також пролунав вибух. За даними ЗМІ, у морі були помічені дві міни. У службах заявили, що внаслідок події ніхто не постраждав, але небезпека не минула. Військово-морські сили вже підготували групу водолазів для обстеження дна.

Заступник голови МЗС Литви Мантас Адоменас оголосив про відставку після водіння у нетверезому стані. Він заявив, що шкодує. Посадовець розповів, що поспав сім годин після "посиденьок з друзями", але поліціянти все одно зафіксували під час перевірки 0,62 проміле алкоголю в його організмі.