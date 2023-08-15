Не поделили грязный пруд: в Москве во время дебатов подрались кандидаты в депутаты (видео)

Обоих российских политиков заинтересовал пруд, который они хотели почистить перед избирателями. Не определившись, кому принадлежит право проявить показательное уважение к природе, они прибегли к потасовке в зелени.

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В Москве кандидаты в муниципальные депутаты устроили драку во время дебатов. Причиной конфликта стал пруд, который они оба хотели демонстративно почистить. Деталями инцидента 15 августа поделились в российском медиа SHOT.

В публикации указано, что речь идет о кандидате от партии КПРФ Борисе Жорине и кандидате от партии ЛДПР Егоре Коськове.

"Жорин не сдержался и двумя пинками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в таком опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату", — рассказали авторы контента.

В медиа отметили, что позже оба политика обвинили друг друга в провокациях, но оставили право делать выводы за избирателями.

Напомним, 13 августа российское СМИ опубликовало видео из затопленного в результате прорыва дамбы Уссурийска. Там двое мужчин вместо помощи другим пострадавшим устроили драку. Россияне снимали потасовку, пока один из оппонентов не оказался полностью под водой.

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