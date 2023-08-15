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Не поделили грязный пруд: в Москве во время дебатов подрались кандидаты в депутаты (видео)

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Фото: Скрин видео | После драки один из кандидатов гордо достал со дна пруда кусок металла

Обоих российских политиков заинтересовал пруд, который они хотели почистить перед избирателями. Не определившись, кому принадлежит право проявить показательное уважение к природе, они прибегли к потасовке в зелени.

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В Москве кандидаты в муниципальные депутаты устроили драку во время дебатов. Причиной конфликта стал пруд, который они оба хотели демонстративно почистить. Деталями инцидента 15 августа поделились в российском медиа SHOT.

В публикации указано, что речь идет о кандидате от партии КПРФ Борисе Жорине и кандидате от партии ЛДПР Егоре Коськове.

"Жорин не сдержался и двумя пинками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в таком опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату", — рассказали авторы контента.

В медиа отметили, что позже оба политика обвинили друг друга в провокациях, но оставили право делать выводы за избирателями.

Напомним, 13 августа российское СМИ опубликовало видео из затопленного в результате прорыва дамбы Уссурийска. Там двое мужчин вместо помощи другим пострадавшим устроили драку. Россияне снимали потасовку, пока один из оппонентов не оказался полностью под водой.

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