Не поділили брудний ставок: в Москві під час дебатів побились кандидати у депутати (відео)

Обох російських політиків зацікавив ставок, який вони хотіли почистити перед виборцями. Не визначившись, кому належить право проявити показову повагу до природи, вони вдалися до штовханини у зелені.

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У Москві кандидати у муніципальні депутати влаштували бійку під час дебатів. Причиною конфлікту став ставок, який вони обидва хотіли демонстративно почистити. Деталями інциденту 15 серпня поділились у російському медіа SHOT.

У публікації зазначено, що йдеться про кандидата від партії КПРФ Бориса Жоріна та кандидата від партії ЛДПР Єгора Коськова.

"Жорін не стримався і двома стусанами обернув опонента у мляву втечу. Здобувши перемогу в такому небезпечному бою, Борис дістав зі ставка шматок металу, чим тут же похвалився електорату", — розповіли автори контенту.

У медіа зазначили, що пізніше обидва політики звинуватили одне одного у провокаціях, але залишили право робити висновки за виборцями.

Нагадаємо, 13 серпня російське ЗМІ опублікувало відео з затопленого внаслідок прориву дамби Уссурійська. Там двоє чоловіків замість допомоги іншим постраждалим влаштували бійку. Росіяни знімали штовханину, поки один з опонентів не опинився повністю під водою.

У Росії представили "аналог" мультфільму "Тачки". У мультику під назвою "Копійка" ролі можуть озвучити сам президент країни-агресорки Володимир Путін та голова Міноборони Сергій Шойгу. Також планується, що голосом машини ГАЗ-14 стане прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.