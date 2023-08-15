Не "Новичок": СМИ говорят о новой волне отравлений журналистов РФ за границей (фото)

По данным The Insider, в Европе за последний год несколько журналистов и активистов, которые выступали против режима Владимира Путина, были отравлены неизвестными веществами.

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Российское издание The Insider провело детальное исследование последней волны отравлений, затронувшей журналистов и активистов, покинувших Россию, за последний год. В октябре Елена Костюченко, журналистка издания "Новая газета" и "Медуза", подверглась отравлению в Мюнхене, а через неделю схожие симптомы обнаружила Ирина Баблоян, журналистка "Эха Москвы", в Тбилиси. Весной глава Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно также была отравлена нейротоксичным веществом.

Отравление Елены Костюченко

Елена Костюченко, журналистка "Новой газеты", покинула Россию после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Она опубликовала репортажи о российских военных преступлениях в Херсоне. Газета получила предупреждение от Роскомнадзора и временно прекратила работу.

Несмотря на это, Костюченко решила продолжить репортерскую деятельность. Планировала отправиться в Мариуполь, контролируемый Украиной. Однако ей сообщили, что кадыровцы (часть Росгвардии) получили приказ найти и убить ее. Это было подтверждено фрагментом аудиозаписи, где она обсуждала поездку. Вспомнила, что в Херсоне под ее квартирой стояла подозрительная машина с антенной на крыше, возможно, для прослушивания.

Источник из украинской разведки сообщил, что планируется убийство журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко в Украине и ориентировка уже была разослана на российских блокпостах. За неделю до этого события, журналистка The Insider Оксана Баулина была убита в Киеве. Она и ее сопровождающие были атакованы боеприпасом неизвестного типа, и это был единственный случай такого рода в этот день.

Елена Костюченко, российская журналистка

Елена Костюченко покинула Запорожье и Украину, намереваясь некоторое время провести в Европе, закончить книгу и впоследствии вернуться в Россию.

В конце апреля главред "Новой Газеты" Дмитрий Муратов предупредил Костюченко, что вернуться в Россию ей нельзя из-за угрозы убийства. Ранее газета сталкивалась с угрозами, но теперь Муратов был настойчив в запрете на возвращение.

Костюченко переехала в Берлин, работая для "Медузы". Она планировала поездку в Иран и Украину. Однако затруднилась с получением визы в Украину из-за хакерской атаки на сайт посольства.

Вечером 17 октября она отправилась в Мюнхен, затем в Берлин. На следующий день ее состояние ухудшилось — головная боль, усталость. Костюченко вернулась в квартиру и уснула, позже описав сильное одышку и быстрый пульс.

На следующее утро Костюченко почувствовала сильную боль в животе, выше желудка, с болью в позвоночнике и головокружением. Этот день стал началом бессонницы, боли и постоянной тошноты. Она посетила врача, который подозревал последствия COVID-19.

Позднее анализы крови выявили повышенные показатели печеночных ферментов и кровь в моче. Был рассмотрен вирусный гепатит, но тесты были отрицательны. Постепенно боли утихли, но появились отечность, краснота и отеки на руках и ногах, а также проблемы со сном.

Врачи провели обширные исследования, исключив аутоиммунные заболевания и другие причины. Врач, связанный с "Медузой", поинтересовался о возможности отравления, и через месяц другой врач подтвердил исключение всех причин, кроме возможного отравления, предложив анализы на токсины в клинике "Шарите".

Костюченко обратилась в полицию для сдачи анализов на токсины после отравления. Допрос и расследование проводил тот же следователь, что и в случаях с убийством Хангошвили и отравлением Верзилова. Полицейские проверили Костюченко на радиацию и обнаружили отсутствие радиоактивных веществ.

Симптомы Костюченко постепенно ушли, оставив лишь слабость. Она работает полноценно не более трех часов в день. Анализы крови могли бы показать природу отравления, но стали объектом странных событий. После взятия крови в больнице, полицейские сначала сообщили, что врачи неправильно поняли запрос полиции и провели анализ только на алкоголь и наркотики. Полиция обещала взять дополнительный анализ на токсины, но заявила о недостатке крови в больнице.

Отравление Наталии Арно в Праге

Наталия Арно — президент Фонда "Свободная Россия", занимающегося поддержкой активистов и аналитикой против путинского окружения. 2 мая 2023 года после мероприятия в Праге она вернулась в отель и обнаружила открытую дверь номера. В следующие часы она почувствовала ужасную боль, которая распространилась по телу. Она не обратилась к врачам в Праге, а улетела в Вашингтон, где обнаружила, что была отравлена нейротоксичным веществом.

Наталия Арно, правозащитница

Анализы крови подтвердили отравление, правоохранительные органы США начали расследование. Эксперты предполагают, что она могла быть отравлена нервно-паралитическим веществом, возможно, яд попал в ее полость рта через чистку зубов. Схожий случай произошел в Вильнюсе в 2021 году, где она также почувствовала запах парфюма в номере и появились симптомы отравления.

Вероятное отравление Ирины Баблоян в Тбилиси

Журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян, переехала в Тбилиси. Вечером 25 октября она почувствовала слабость, а наутро проснулась со слабостью и головокружением. Появились болезненные ладони и стопы. После поездки в Ереван она почувствовала заболевание, головокружение, боль в животе и металлический вкус во рту. Внезапно появились и исчезали кожные покраснения. Симптомы ушли через несколько дней, но покраснения продолжались.

Ирина Баблоян почувствовала слабость после поездки в Ереван

Ирина не обращалась к токсикологу сразу после отравления. Анализы на аллергию были отрицательны. В Берлине она сдала кровь для токсикологического анализа, но результаты потерялись. Недавно она сдала анализы снова, но сложно найти следы токсинов после стольких месяцев. Эксперты полагают, что клиническая картина не связана с известными заболеваниями, и вероятна версия об экзогенном отравлении, возможно, схожим агентом, что и у Костюченко.

Неподтвержденные отравления: Любовь Соболь и Эльвира Вихарева

В последний год две публичные фигуры — активистка Любовь Соболь и московская активистка Эльвира Вихарева — заявили о своих отравлениях. Любовь Соболь заявила, что была отравлена в Берлине после поездки. Однако врачи, опрошенные The Insider, не видят подтверждения отравления в ее симптомах. Что касается Эльвиры Вихаревой, она заявила о нескольких отравлениях дихроматом калия, но эксперты считают, что описанные симптомы сложно объяснить отравлениями. Расследование также выявило непоследовательности и противоречия в высказываниях Вихаревой, что поднимает вопросы о достоверности ее утверждений.

Напомним, в марте 2022 года Bellingcat сообщал, что у трех членов делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием.