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Мир

Не "Новичок": СМИ говорят о новой волне отравлений журналистов РФ за границей (фото)

журналисты отравления, Елена Костюченко, Наталия Арно, Ирина Баблоян
Журналисты рассказали об отравлениях коллег из России

По данным The Insider, в Европе за последний год несколько журналистов и активистов, которые выступали против режима Владимира Путина, были отравлены неизвестными веществами.

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Российское издание The Insider провело детальное исследование последней волны отравлений, затронувшей журналистов и активистов, покинувших Россию, за последний год. В октябре Елена Костюченко, журналистка издания "Новая газета" и "Медуза", подверглась отравлению в Мюнхене, а через неделю схожие симптомы обнаружила Ирина Баблоян, журналистка "Эха Москвы", в Тбилиси. Весной глава Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно также была отравлена нейротоксичным веществом.

Отравление Елены Костюченко

Елена Костюченко, журналистка "Новой газеты", покинула Россию после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Она опубликовала репортажи о российских военных преступлениях в Херсоне. Газета получила предупреждение от Роскомнадзора и временно прекратила работу.

Несмотря на это, Костюченко решила продолжить репортерскую деятельность. Планировала отправиться в Мариуполь, контролируемый Украиной. Однако ей сообщили, что кадыровцы (часть Росгвардии) получили приказ найти и убить ее. Это было подтверждено фрагментом аудиозаписи, где она обсуждала поездку. Вспомнила, что в Херсоне под ее квартирой стояла подозрительная машина с антенной на крыше, возможно, для прослушивания.

Источник из украинской разведки сообщил, что планируется убийство журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко в Украине и ориентировка уже была разослана на российских блокпостах. За неделю до этого события, журналистка The Insider Оксана Баулина была убита в Киеве. Она и ее сопровождающие были атакованы боеприпасом неизвестного типа, и это был единственный случай такого рода в этот день.

Елена Костюченко, российская журналистка Fullscreen
Елена Костюченко, российская журналистка

Елена Костюченко покинула Запорожье и Украину, намереваясь некоторое время провести в Европе, закончить книгу и впоследствии вернуться в Россию.

В конце апреля главред "Новой Газеты" Дмитрий Муратов предупредил Костюченко, что вернуться в Россию ей нельзя из-за угрозы убийства. Ранее газета сталкивалась с угрозами, но теперь Муратов был настойчив в запрете на возвращение.

Костюченко переехала в Берлин, работая для "Медузы". Она планировала поездку в Иран и Украину. Однако затруднилась с получением визы в Украину из-за хакерской атаки на сайт посольства.

Вечером 17 октября она отправилась в Мюнхен, затем в Берлин. На следующий день ее состояние ухудшилось — головная боль, усталость. Костюченко вернулась в квартиру и уснула, позже описав сильное одышку и быстрый пульс.

На следующее утро Костюченко почувствовала сильную боль в животе, выше желудка, с болью в позвоночнике и головокружением. Этот день стал началом бессонницы, боли и постоянной тошноты. Она посетила врача, который подозревал последствия COVID-19.

Позднее анализы крови выявили повышенные показатели печеночных ферментов и кровь в моче. Был рассмотрен вирусный гепатит, но тесты были отрицательны. Постепенно боли утихли, но появились отечность, краснота и отеки на руках и ногах, а также проблемы со сном.

Врачи провели обширные исследования, исключив аутоиммунные заболевания и другие причины. Врач, связанный с "Медузой", поинтересовался о возможности отравления, и через месяц другой врач подтвердил исключение всех причин, кроме возможного отравления, предложив анализы на токсины в клинике "Шарите".

Костюченко обратилась в полицию для сдачи анализов на токсины после отравления. Допрос и расследование проводил тот же следователь, что и в случаях с убийством Хангошвили и отравлением Верзилова. Полицейские проверили Костюченко на радиацию и обнаружили отсутствие радиоактивных веществ.

Симптомы Костюченко постепенно ушли, оставив лишь слабость. Она работает полноценно не более трех часов в день. Анализы крови могли бы показать природу отравления, но стали объектом странных событий. После взятия крови в больнице, полицейские сначала сообщили, что врачи неправильно поняли запрос полиции и провели анализ только на алкоголь и наркотики. Полиция обещала взять дополнительный анализ на токсины, но заявила о недостатке крови в больнице.

Отравление Наталии Арно в Праге

Наталия Арно — президент Фонда "Свободная Россия", занимающегося поддержкой активистов и аналитикой против путинского окружения. 2 мая 2023 года после мероприятия в Праге она вернулась в отель и обнаружила открытую дверь номера. В следующие часы она почувствовала ужасную боль, которая распространилась по телу. Она не обратилась к врачам в Праге, а улетела в Вашингтон, где обнаружила, что была отравлена нейротоксичным веществом.

Наталия Арно, правозащитница Fullscreen
Наталия Арно, правозащитница

Анализы крови подтвердили отравление, правоохранительные органы США начали расследование. Эксперты предполагают, что она могла быть отравлена нервно-паралитическим веществом, возможно, яд попал в ее полость рта через чистку зубов. Схожий случай произошел в Вильнюсе в 2021 году, где она также почувствовала запах парфюма в номере и появились симптомы отравления.

Вероятное отравление Ирины Баблоян в Тбилиси

Журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян, переехала в Тбилиси. Вечером 25 октября она почувствовала слабость, а наутро проснулась со слабостью и головокружением. Появились болезненные ладони и стопы. После поездки в Ереван она почувствовала заболевание, головокружение, боль в животе и металлический вкус во рту. Внезапно появились и исчезали кожные покраснения. Симптомы ушли через несколько дней, но покраснения продолжались.

Ирина Баблоян почувствовала слабость после поездки в Ереван Fullscreen
Ирина Баблоян почувствовала слабость после поездки в Ереван

Ирина не обращалась к токсикологу сразу после отравления. Анализы на аллергию были отрицательны. В Берлине она сдала кровь для токсикологического анализа, но результаты потерялись. Недавно она сдала анализы снова, но сложно найти следы токсинов после стольких месяцев. Эксперты полагают, что клиническая картина не связана с известными заболеваниями, и вероятна версия об экзогенном отравлении, возможно, схожим агентом, что и у Костюченко.

Неподтвержденные отравления: Любовь Соболь и Эльвира Вихарева

В последний год две публичные фигуры — активистка Любовь Соболь и московская активистка Эльвира Вихарева — заявили о своих отравлениях. Любовь Соболь заявила, что была отравлена в Берлине после поездки. Однако врачи, опрошенные The Insider, не видят подтверждения отравления в ее симптомах. Что касается Эльвиры Вихаревой, она заявила о нескольких отравлениях дихроматом калия, но эксперты считают, что описанные симптомы сложно объяснить отравлениями. Расследование также выявило непоследовательности и противоречия в высказываниях Вихаревой, что поднимает вопросы о достоверности ее утверждений.

Напомним, в марте 2022 года Bellingcat сообщал, что у трех членов делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием.