Встреча Эрдогана и Путина: росСМИ назвали дату вероятных переговоров

Турецкие медиа пока не пишут о запланированной встрече двух президентов. В канцелярии Эрдогана уверяют, что не имеют по этому поводу конкретной информации.

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СМИ в РФ объявили дату встречи президента страны-диктаторки России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает российское издание Shot.

"Встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы", — пишет издание, ссылаясь на приближенный к Кремлю источник.

Уже вскоре другое российское СМИ — издание ТАСС опровергает информацию об "оставленных нюансах" относительно встречи Путина в Анкаре.

"Турецкая сторона пока не имеет конкретной информации о возможной встрече президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана", — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале августа российские СМИ, ссылаясь на канцелярию турецкого президента, начали писать, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились лично встретиться в ближайшее время, однако точной даты не сообщали.

Путин и Эрдоган могут провести встречу на территории Турции. По данным турецких журналистов, основными темами разговора между лидерами двух стран должны стать восстановление "зерновой сделки" и обмен пленными.