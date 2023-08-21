Введен режим ЧС: в Воронежской области выявили опасную сибирскую язву, — росСМИ

По словам журналистов, инфекция передалась в результате контакта с тушей инфицированного животного. Район закрыт для посещения после введения режима ЧС.

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В Воронежской области выявили сибирскую язву и ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован первый случай заражения сибирской язвой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Инфекция передалась в результате контакта с тушей инфицированного животного. Лабораторные исследования, проведенные экспертами Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, подтвердили диагноз.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября 2023 года. Район закрыт для посещения посторонними. Местным жителям запрещен ввоз, вывоз, перемещение и убой восприимчивых животных, а также продуктов из них, и операции с кормом. Ограничено движение большинства видов транспорта.

Чем опасна сибирская язва

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Заболевание вызывает бактерия Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро.

Сибирская язва, известная с древнейших времен под названиями "священный огонь", "персидский огонь" и другие, неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных писателей и ученых. Подробное описание клиники этой болезни было сделано французским врачом Мораном в 1766 году. В дореволюционной России, ввиду преимущественного распространения в Сибири, это заболевание получило название "сибирская язва", когда российский врач С. С. Андреевский в 1788 году описал в сочинении "О сибирской язве" крупную эпидемию этой инфекции в западносибирском регионе.

Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.

Напомним, что в России диагноз "сибирская язва" поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня.