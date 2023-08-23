Смогут конфисковать активы: Великобритания признает наемников ЧВК "Вагнер" террористами, — FT

По словам журналистов, внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций предусматривает, что любая принадлежность к ней будет считаться преступлением.

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Великобритания объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией в течение нескольких недель в рамках новых мер по подавлению российской сети наемников. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, ожидается, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявит об этом. Отмечается, что такое решение последовало за обвинениями в бездействии от парламента в сторону правительства.

Издание отметило, что Великобритания уже ввела санкции против ЧВК "Вагнер", ее основателя российского миллиардера Евгения Пригожина и ряда старших командиров наемников.

Однако, как сообщается, внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций предусматривает, что любая принадлежность к ней будет считаться преступлением. Также преступлением будет считаться использование логотипа "вагнеровцев" и любая помощь им.

В материале говорится, что после признания российских наемников террористами Великобритания сможет не просто заморозить активы ЧВК, но полностью их конфисковать.

Издание пишет, что решение, скорее всего, будет положительно оценено депутатами-консерваторами британского парламента.

Напомним, что 22 августа в ГУР Украине подтвердили прогноз Кирилла Буданова после мятежа ЧВК "Вагнер". По словам представителя разведки Андрея Юсова, на поле боя все еще встречаются отдельные наемники, однако это не носит системного характера. Ранее начальник ведомства заявлял, что бойцы формирования в результате военного мятежа покинут фронт.

Также президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой, высказался о ситуации на границе с Беларусью и роли ЧВК "Вагнер". Он отметил, что охрана польско-белорусской границы является вопросом безопасности Европы и НАТО. Варшава будет реагировать с большой гибкостью в зависимости от того, какая ситуация будет складываться.