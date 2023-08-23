"Не первый случай": 20 иммигрантов из Беларуси напали на польских пограничников (фото)

По информации погранслужбы, только за один день со стороны Беларуси 60 иностранцев пытались незаконно проникнуть на территорию Польши.

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В Польше на границе с Беларусью группа агрессивных нелегальных иммигрантов напала на дежуривших пограничников, сообщила пограничная служба Республики Польша.

"22 августа 60 иностранцев из Беларуси попытались нелегально проникнуть в Польшу. На патрули напала агрессивная группа из 20 человек (с белорусской стороны), некоторые из них были в масках, бросали камни и ветки, один из людей целился в пограничника, наверное, с гладкоствольного оружия", — говорится в сообщении польских пограничников.

Это была не единственная попытка нелегального пересечения польской границы в тот день. Как сообщили в отделении пограничной службы из Беловежи изданию Polsatnews, шестеро иностранцев пытались пересечь реку Пшевлока. Однако, увидев патруль, они повернули обратно в Беларусь. Этот же отряд задержал также гражданина России, перевозившего двух сомалийцев, эфиопа и афганца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на информацию пограничников. В своем профиле в Facebook он поделился фотографией поврежденной патрульной машины.

Политик еще раз подчеркнул, что строительство забора на границе – хороший шаг со стороны правительства.

"Сегодня вы можете увидеть, насколько необходим забор, построенный правительством. И насколько ошибались те, кто этого не хотел. Польские границы священны, и мы будем их защищать!", — написал он.

Напомним, 16 августа сообщалось, что в Польше предположили, зачем Беларуси провокации на границе. По словам замминистра МВД Мацея Вонсика, польское руководство тщательно следит за действиями соседней страны и готовы в случае чего действовать.

Ранее, 11 августа Александр Лукашенко призвал наладить отношения Беларуси с Польшей. Политик обвинил США в том, что именно Вашингтон действует умышленно для ухудшения взаимоотношений между двумя соседствующими государствами.