"Не перший випадок": 20 іммігрантів із Білорусі напали на польських прикордонників (фото)

За інформацією прикордонної служби, тільки за один день з боку Білорусі 60 іноземців намагалися незаконно проникнути на територію Польщі.

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У Польщі на кордоні з Білоруссю група агресивних нелегальних іммігрантів напала на прикордонників, які чергували, повідомила прикордонна служба Республіки Польща.

"22 серпня 60 іноземців із Білорусі спробували нелегально проникнути до Польщі. На патрулі напала агресивна група з 20 осіб (з білоруського боку), дехто з них був у масках, кидали каміння та гілки, один із людей цілився в прикордонника, напевно, із гладкоствольної зброї", — ідеться в повідомленні польських прикордонників.

Це була не єдина спроба нелегального перетину польського кордону того дня. Як повідомили у відділенні прикордонної служби з Біловежі виданню Polsatnews, шестеро іноземців намагалися перетнути річку Пшевлока. Однак, побачивши патруль, вони повернули назад у Білорусь. Цей же загін затримав також громадянина Росії, який перевозив двох сомалійців, ефіопа та афганця.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на інформацію прикордонників. У своєму профілі у Facebook він поділився фотографією пошкодженої патрульної машини.

Політик ще раз наголосив, що будівництво паркану на кордоні — гарний крок з боку уряду.

"Сьогодні ви можете побачити, наскільки необхідний паркан, побудований урядом. І наскільки помилялися ті, хто цього не хотів. Польські кордони священні, і ми будемо їх захищати!", — написав він.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що в Польщі припустили, навіщо Білорусі провокації на кордоні. За словами заступника міністра МВС Мацея Вонсика, польське керівництво ретельно стежить за діями сусідньої країни і готове в разі чого діяти.

Раніше, 11 серпня Олександр Лукашенко закликав налагодити відносини Білорусі з Польщею. Політик звинуватив США в тому, що саме Вашингтон діє навмисне для погіршення взаємин між двома сусідніми державами.