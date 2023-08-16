"Хоче втрутитися у вибори": у Польщі припустили, навіщо Білорусі провокації на кордоні

За словами заступника міністра МВС Мацея Вонсіка, польське керівництво ретельно стежить за діями сусідньої країни і готове в разі чого діяти.

Related video

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі висловилися про напружену ситуацію на кордоні з Білоруссю і продовжують стежити за розвитком подій. Про це заявив заступник міністра Мацей Вонсік, передає Польське радіо 16 серпня.

За його словами, польська сторона знає про всі провокації, які можуть готуватися на кордоні і не збираються сидіти склавши руки.

"Ми постійно очікуємо провокацій на польсько-білоруському кордоні", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у МВС Польщі зазначили, що Латвія також зі свого боку бачить загрозу на кордоні з Білоруссю, тож розпочалося посилення його охорони від можливих провокацій з боку противника.

Мацей Вонсік вважає, що такі події є спробою дестабілізації ситуації в Польщі і в майбутньому можуть позначитися на глобальних речах.

"Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко хоче втрутитися в польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і здійснюючи різні провокації", — додав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, 11 серпня Олександр Лукашенко закликав налагодити відносини Білорусі з Польщею. Політик звинуватив США в тому, що саме Вашингтон діє навмисне для погіршення взаємин між двома сусідніми державами.

16 серпня повідомлялося, що Литва закриває КПП на кордоні з Білоруссю через багатотисячне угруповання "вагнерівців". У медіа зазначили, що уряд уже ухвалив остаточне рішення, а ось глава литовського МВС Агне Білотайте додала, що країни Балтії та Польща готуються повністю закривати кордони з Білоруссю.

9 серпня стало відомо, що на прикордонних пунктах Литви встановили стенди з рекомендацією не виїжджати в Білорусь і не ризикувати своєю безпекою.