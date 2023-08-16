"Хочет вмешаться в выборы": в Польше предположили, зачем Беларуси провокации на границе

По словам замминистра МВД Мацея Вонсика, польское руководство тщательно следит за действиями соседней страны и готовы в случае чего действовать.

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В Министерстве внутренних дел Польши высказались о напряженной ситуации на границе с Беларусью и продолжают следить за развитием событий. Об этом заявил заместитель министра Мацей Вонсик, передает Польское радио 16 августа.

По его словам, польская сторона знает обо всех провокациях, которые могут готовиться на границе и не собираются сидеть сложа руки.

"Мы постоянно ожидаем провокаций на польско-белорусской границе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД Польши отметили, что Латвия также со своей стороны видит угрозу на границе с Беларусью, поэтому началось усиление ее охраны от возможных провокаций со стороны противника.

Мацей Вонсик считает, что такие события являются попыткой дестабилизации ситуации в Польши и в будущем могут сказаться на глобальных вещах.

"Мы осознаем, что Александр Лукашенко хочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и совершая разные провокации", — добавил замминистра внутренних дел.

Напомним, 11 августа Александр Лукашенко призвал наладить отношения Беларуси с Польшей. Политик обвинил США в том, что именно Вашингтон действует умышленно для ухудшения взаимоотношений между двумя соседствующими государствами.

16 августа сообщалось, что Литва закрывает КПП на границе с Беларусью из-за многотысячной группировки "вагнеровцев". В медиа отметили, что правительство уже приняло окончательное решение, а вот глава литовского МВД Агне Билотайте добавил, что страны Балтии и Польша готовятся полностью закрывать границы с Беларусью.

9 августа стало известно, что на пограничных пунктах Литвы установили стенды с рекомендацией не выезжать в Беларусь и не рисковать своей безопасностью.