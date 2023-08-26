Детскую книжку авторства главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продают за 3,6 млн рублей

После того, как новость о книге за миллионы разлетелась в СМИ, объявление исчезло. Однако сейчас можно купить еще несколько экцемпляров, цена на которые не указана.

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После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, самолет которого рухнул 23 августа в Тульской области, все, что связано с ним, вызывает повышенный интерес, и некоторые особенно предприимчивые граждане спешат на этом заработать. Так, на сайте Avito за 3,6 миллиона рублей выставили на продажу детскую книгу "Индрагузик", написанную Пригожиным в 2002 году для своих детей Полины и Павла вместе с ними.

По информации телеграмм-канала "Shot Проверка", который первым заметил необычный товар, книга рассказывает об Индрагузике, который жил на театральной люстре, путешествовал по ручью, спал на чистом носовом платке в гостях у Большого Индрагузика, ездил в метро в свернутом в трубочку журнале, находил новых друзей, побывал в королевстве индрагузиков и нашел волшебную флейту.

"Первая книжка — это мир моего детства, во второй я собираюсь описать приключения Индрагузика в современном мире. И еще: наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое", – рассказывал в 2003 году Евгений Пригожин.

Произведение вышло тиражом в 1000 экземпляров, однако большую часть создатель "Индрагузика" подарил своим знакомым — директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, экс-вице-премьеру Владимиру Яковлеву, экс-директору Русского музея Владимиру Гусеву и другим. Есть книга и у президента России Владимира Путина.

После того как новость о книге за 3,6 млн рублей разлетелась по СМИ, предложение исчезло с сайта, однако по состоянию на вечер 26 августа два продавца предлагают аналогичный товар. Правда, цена на книгу не указана.

Сейчас на Avito продаются две книги без указания цены Фото: Avito.ru

"Каждая книга является уникальным экземпляром, а количественное ограничение делает предложение еще больше привлекательным", – гласит одно из объявлений.

Ранее Фокус писал, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил похоронить основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в оккупированном Бахмуте.