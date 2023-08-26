Дитячу книжку авторства ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продають за 3,6 млн рублів

Після того, як новина про книгу за мільйони розлетілася у ЗМІ, оголошення зникло. Однак зараз можна купити ще кілька екземплярів, ціна на які не вказана.

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Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, літак якого упав 23 серпня в Тульській області, все, що пов'язано з ним, викликає підвищений інтерес, і деякі особливо заповзятливі громадяни поспішають на цьому заробити. Так, на сайті Avito за 3,6 мільйона рублів виставили на продаж дитячу книжку "Індрагузік", написану Пригожиним у 2002 році для своїх дітей Поліни і Павла разом із ними.

За інформацією телеграм-каналу "Shot Проверка", який першим помітив незвичний товар, книга розповідає про Індрагузика, який жив на театральній люстрі, подорожував струмком, спав на чистій хустці в гостях у Великого Індрагузика, їздив у метро у згорнутому у трубочку журналі, знаходив нових друзів, побував у королівстві Індрагузиків і знайшов чарівну флейту.

"Перша книжка — це світ мого дитинства, у другій я збираюся описати пригоди Індрагузика в сучасному світі. І ще: наш Індрагузик у цій книжці допоміг королю і врятував королівство, у майбутній книжці він має зробити щось героїчне", — розповідав 2003 року Євген Пригожин.

Твір вийшов накладом у 1000 примірників, проте більшу частину творець "Індрагузика" подарував своїм знайомим — директору Ермітажу Михайлу Піотровському, ексвіцепрем'єру Володимиру Яковлєву, ексдиректору Російського музею Володимиру Гусєву та іншим. Є книга і у президента Росії Володимира Путіна.

Після того як новина про книжку за 3,6 млн рублів розлетілася ЗМІ, пропозиція зникла із сайту, однак станом на вечір 26 серпня два продавці пропонують аналогічний товар. Щоправда, ціна на книгу не вказана.

Зараз на Avito продаються дві книги без зазначення ціни Фото: Avito.ru

"Кожна книжка є унікальним екземпляром, а кількісне обмеження робить пропозицію ще більш привабливою", — говориться в одному з оголошень.

Раніше Фокус писав, що депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував поховати засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина в окупованому Бахмуті.