Инженера, проводившего последний ремонт самолета Пригожина, до сих пор допрашивают

Сергей Китриш находится под стражей с того дня, как бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился в Тверской области.

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Инженер, проводивший последний ремонт самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, находится на допросе в Следственном комитете. Судьба еще двух инженеров, участвовавших в монтаже оборудования на борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, неизвестна. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Напомним, самолет Пригожина разбился 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ. На борту было семь пассажиров, включая самого Пригожина, и три члена экипажа.

В СМИ немедленно стали муссироваться версии того, что падение бизнес-джета Embraer Legacy 600 не было случайностью. Самолеты этой бразильской компании отличаются высокой надежностью.

Бортпроводница Кристина Распопова, которая погибла при авиакатастрофе, ранее сообщила своим родственникам, что накануне аварии произошел странный ремонт самолета.

За несколько часов до вылета она рассказала своим родным о том, что их рейс задерживается по непонятным причинам.

А сегодня в СМИ появилась информация, что 41-летний инженер Сергей Китриш (или Китраш) находится на допросе с момента крушения.

Инженер Сергей Китриш Фото: Соцсети

"Он постоянно работал с самолетом Пригожина, и именно он провел последний ремонт по замене тормоза шасси и турбохолодильника", — говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте крушения самолета Пригожина возле деревни Куженкино Тверской области Фото: Getty Images

Также утверждается, что по одной из версий, бомбу в самолет Пригожина могли подложить или в эти детали, или установить ее при их замене.

"Китриша вскоре после взрыва взяли под опеку спецслужбы и доставили на место крушения, где он объяснял все по самолету следователю СКР Ивану Сибулу. Потом его допрашивали, и сейчас решается его судьба. Домой его пока не отпускают. Судьба еще двух инженеров, участвовавших в монтаже оборудования, не известна", — утверждается в сообщении.

Имена двух других инженеров, производивших монтаж оборудования – Артур Миченков и Алексей Аншуков.

Напомним, разбившийся бизнес-джет ранее числился в юрисдикции Африки и около трех лет назад попал под санкции. Он был зарегистрирован в РФ и принадлежал одной из фирм, аффилированных с Евгением Пригожиным, эксплуатировался компанией "МНТ Аэро", также связанной с Пригожиным. Всего компанией эксплуатировались три бизнес-джета.

По слухам, разбившийся самолет планировали выставить на продажу за 5 миллионов долларов.

И им якобы заинтересовалась 37-летняя глава VIP-авиакомпании Rusjet Александра Юлина. Она осматривала Embraer Legacy 600 в московском аэропорту Шереметьево за несколько часов до его последнего рейса.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, кто был на борту разбившегося самолета. Практически все пассажиры оказались в базе "Миротворца".