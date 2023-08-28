Не рентабельно: в Молдове закрывают центры размещения беженцев из Украины (видео)

По информации журналистов, поток беженцев из Украины в Молдову значительно сократился, многие уехали в страны ЕС, кто-то вернулся домой. Трудоспособные люди могут и должны интегрироваться в общество.

Related video

В Молдове частично закрывают центры размещения беженцев с Украины. Людей из расформированных центров переведут в другие подобные учреждения, а для тех, кто хочет снять жилье, власти запустили программу финансовой поддержки, сообщает dw.com

Журналисты издания посетили центр для беженцев, размещенный в бывшем развлекательном комплексе "Patria – LukOil". Они отметили, что условия для дальнейшего проживания в нем стали неудовлетворительными, хотя постояльцам по-прежнему предоставляют социальные, медицинские услуги и трехразовое питание.

Этот центр рассчитан на размещение 230 человек. На данный момент количество постояльцев сократилось в 10 раз, что привело к нерентабельности содержания столь большого здания.

Из 140 таких центров размещения сейчас работают лишь 52, и треть из них заполнены частично. Общее число украинцев, которые проживают в центрах для беженцев, составляет около 2500 человек.

Для украинцев, которые нашли убежище в Молдове, была открыта специальная программа: они могут арендовать жилье, которое им оплатит государство, но не дороже 275 евро. Для проживающих в центрах временного содержания проведут консультации, и те, кто захочет, могут остаться в центрах.

"Мы никого не выгоняем и не заставляем. Трудоспособным и самостоятельным людям теперь необходима реабилитация, и они могут и должны интегрироваться в общество", — пояснили в министерстве труда и социальной защиты Молдовы.

Программа помощи по аренде жилья для беженцев рассчитана на полгода, но власти страны надеются ее продлить. В Молдове находятся около 80 тыс. беженцев из Украины. Они получают около 110 евро ежемесячно благодаря поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

Напомним, 9 августа сообщалось, что большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности. По словам журналистов, беженцы называют самым большим препятствием для трудоустройства плохое знание чешского языка. Многим людям не с кем оставить детей.

Кроме этого, 17 июля Фокус писал, что украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде. Некоторые беженцы, уехавшие из-за полномасштабной войны с РФ в Канаду, могут никогда не вернуться на постоянное место жительства в Украину.