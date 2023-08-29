"Лично приедет": у Эрдогана подтвердили встречу с Путиным на следующей неделе

Президент Турции отправится в Сочи, где обсудит с главой Кремля возобновление зернового соглашения. Россия в обмен на возвращение к договору требует от Запада выполнения ряда своих условий.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе отправится в Россию и встретится с президентом Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров состоятся в Сочи. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на официального представителя правящей Партии справедливости и развития (АК) Турции Омера Челика.

Отмечается, что предстоящая встреча может означать прогресс в возвращении России к критически важному зерновому соглашению по Черному морю.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить мировой продовольственный кризис", — заявил Челик.

Его слова прозвучали в связи с тем, что в последние недели Анкара активизировала усилия по восстановлению "зернового коридора", который был создан при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года с целью смягчения глобального продовольственного кризиса. Он обеспечивал поставки зерна из черноморских портов Украины до тех пор, пока Россия не вышла из сделки в прошлом месяце, пожаловавшись, что не может экспортировать собственное зерно и удобрения, несмотря на обязательства, взятые в рамках сделки.

Напомним, 2 августа российские СМИ сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о проведении совместной встречи. Тогда предполагалось, что российский лидер отправится в Турцию. Москва заявила о своей готовности вернуться к зерновому соглашению по Черному морю, как только Запад выполнит свои обязательства по экспорту российского зерна.

Речь идет об отмене санкций, наложенных на зерно и удобрения из РФ, возвращении в банки РФ системы SWIFT, разрешении торговать запчастями для сельхозтехники и разблокировании сельскохозяйственных активов, решении проблем со страхованием и фрахтованием судов, а также о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

24 августа росСМИ заявили, что встреча президентов может состояться в Сочи 4 сентября. Помимо зерновой сделки стороны планируют обсудить вопрос обмена пленными.