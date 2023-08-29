"Особисто приїде": у Ердогана підтвердили зустріч із Путіним наступного тижня

Президент Туреччини вирушить до Сочі, де обговорить із главою Кремля відновлення зернової угоди. Росія в обмін на повернення до договору вимагає від Заходу виконання низки своїх умов.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступного тижня вирушить до Росії і зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Переговори двох лідерів відбудуться в Сочі. Про це повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на офіційного представника правлячої Партії справедливості та розвитку (АК) Туреччини Омера Челіка.

Зазначається, що майбутня зустріч може означати прогрес у поверненні Росії до критично важливої зернової угоди щодо Чорного моря.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти світовій продовольчій кризі", — заявив Челік.

Його слова прозвучали у зв'язку з тим, що останніми тижнями Анкара активізувала зусилля з відновлення "зернового коридору", який був створений за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року з метою пом'якшення глобальної продовольчої кризи. Він забезпечував постачання зерна з чорноморських портів України доти, доки Росія не вийшла з угоди минулого місяця, поскаржившись, що не може експортувати власне зерно і добрива, незважаючи на зобов'язання, взяті в рамках угоди.

Нагадаємо, 2 серпня російські ЗМІ повідомили, що Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про проведення спільної зустрічі. Тоді передбачалося, що російський лідер вирушить до Туреччини. Москва заявила про свою готовність повернутися до зернової угоди щодо Чорного моря, щойно Захід виконає свої зобов'язання з експорту російського зерна.

Йдеться про скасування санкцій, накладених на зерно і добрива з РФ, повернення в банки РФ системи SWIFT, дозвіл торгувати запчастинами для сільгосптехніки і розблокування сільськогосподарських активів, розв'язання проблем зі страхуванням і фрахтуванням суден, а також про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

24 серпня росЗМІ заявили, що зустріч президентів може відбутися в Сочі 4 вересня. Крім зернової угоди сторони планують обговорити питання обміну полоненими.