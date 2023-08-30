Немецкий чиновник, рисовавший свастики на украинских авто, ушел в отставку, — СМИ

По информации журналистов, суд обязал члена городского совета города Баден-Баден выплатить штраф в размере 50 дневных ставок. Инциденты произошли в январе и марте 2023 года.

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Член муниципального совета немецкого города Баден-Баден Мартин Кюне, который ранее нарисовал свастики на украинских авто, объявил о своей отставке, сообщает Spiegel.

Как пояснила в среду вечером фракция АдГ ("Альтернатива для Германии" — ультраправая политическая партия в Германии — ред.) в муниципальном совете, Кюне сообщил об этом решении во вторник вечером письмом мэру города Дитмару Шпету.

"Он не предоставил нашей группе никакой информации о выдвинутых против него обвинениях", — сказал его коллега по группе Александр Арпаски.

Когда его спросили, Кюне не захотел комментировать ситуацию. Наряду с Арпаски, Кюне является одним из трех членов городского совета от АдГ в Баден-Бадене.

Что известно об инциденте

Представитель горсовета Баден-Бадена нарисовал свастики на авто с украинскими номерами и оставил надписи "F*ck UA". Сообщается, что инциденты произошли в январе и марте 2023 года.

На этой неделе прокуратура Баден-Бадена заявила, что члена горсовета обвинили в вандализме в отношении авто с украинскими номерами и выписали ему штраф. Тогда имени и партийной принадлежности чиновника не сообщили. Политик получил наказание в размере 50 дневных ставок "за использование символики неконституционных организаций", а также за оскорбление.

Другие фракции в горсовете Баден-Бадена, в том числе СДПГ, ХДС и "Зеленые", осудили инцидент.

Ранее, 28 августа, стало известно, что чиновника горсовета Баден-Бадена в Германии оштрафовали за то, что он нарисовал свастику и непристойную фразу "F*ck UA" на автомобилях с украинскими номерами.

Напомним, 30 августа сообщалось, что мэр немецкого города попал в скандал из-за поездки на бал в Санкт-Петербург. По данным местного издания, чиновник выступил с речью в Санкт-Петербурге и заявил о будущем воссоединении Германии и России. Коллеги его "выходку" не оценили.