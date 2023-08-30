Німецький чиновник, який малював свастики на українських авто, пішов у відставку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф у розмірі 50 денних ставок. Інциденти сталися в січні та березні 2023 року.

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Член муніципальної ради німецького міста Баден-Баден Мартін Кюне, який раніше намалював свастики на українських авто, оголосив про свою відставку, повідомляє Spiegel.

Як пояснила в середу ввечері фракція АдН ("Альтернатива для Німеччини" — ультраправа політична партія в Німеччині — ред.) у муніципальній раді, Кюне повідомив про це рішення у вівторок увечері листом меру міста Дітмару Шпету.

"Він не надав нашій групі жодної інформації про висунуті проти нього звинувачення", — сказав його колега по групі Олександр Арпаскі.

Коли його запитали, Кюне не захотів коментувати ситуацію. Поряд з Арпаскі, Кюне є одним із трьох членів міської ради від АдН у Баден-Бадені.

Що відомо про інцидент

Представник міськради Баден-Бадена намалював свастики на авто з українськими номерами і залишив написи "F*ck UA". Повідомляється, що інциденти сталися в січні та березні 2023 року.

Цього тижня прокуратура Баден-Бадена заявила, що члена міськради звинуватили у вандалізмі щодо авто з українськими номерами і виписали йому штраф. Тоді імені та партійної приналежності чиновника не повідомили. Політик отримав покарання в розмірі 50 денних ставок "за використання символіки неконституційних організацій", а також за образу.

Інші фракції в міськраді Баден-Бадена, зокрема СДПН, ХДС і "Зелені", засудили інцидент.

Раніше, 28 серпня, стало відомо, що чиновника міськради Баден-Бадена в Німеччині оштрафували за те, що він намалював свастику і непристойну фразу "F*ck UA" на автомобілях з українськими номерами.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що мер німецького міста потрапив у скандал через поїздку на бал у Санкт-Петербург. За даними місцевого видання, чиновник виступив із промовою в Санкт-Петербурзі і заявив про майбутнє возз'єднання Німеччини та Росії. Колеги його "витівку" не оцінили.