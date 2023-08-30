За даними місцевого видання, чиновник виступив із промовою в Санкт-Петербурзі й заявив про майбутнє возз'єднання Німеччини та Росії. Колеги його витівку не оцінили.

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На Петровському балу в Катерининському палаці, що в Санкт-Петербурзі, який відбувся 25 серпня, виступив обербургомістр міста Фрайберг (Саксонія, Німеччина) Свен Крюгер. Про це 29 серпня повідомляло німецьке видання Zeit Online.

У своїй промові Крюгер висловив багато вдячності Російській Федерації, при цьому він промовчав про війну в Україні. Помітно, що німецький чиновник висловив упевненість у майбутньому "возз'єднанні РФ і Німеччини після подолання складних часів" і розповів про своє рішення почати вивчати російську мову, оскільки він є "оптимістом".

Крім того, крім Крюгера, на заході також був присутній німецький гурт Dschinghis Khan, відомий своїм хітом "Moskau". Водночас, на балу виступили танцюристи з анексованих Росією територій на південному сході України.

Ця поїздка викликала невдоволення і критику в Німеччині. Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу у Фрайберзі Стів Іттерсгаген зазначив, що Крюгер, представляючи своє місто, не повинен втручатися в складні міжнародні ситуації. Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Фрайберзі Альона Ратц назвала поїздку марною і небезпечною для бургомістра маленького міста.

Як пише видання, організатором Петровського балу є німецький підприємець Ганс-Йоахім Фрай, відомий також за організацією оперного балу в Дрездені, де 2009 року Володимиру Путіну було вручено орден. Бал був присвячений до 320-річчя Санкт-Петербурга і продовжив традиції Петровських асамблей і Дрезденського оперного балу.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що депутата міськради Баден-Бадена в Німеччині оштрафували за те, що він намалював свастику і непристойну фразу "F*ck UA" на автомобілях з українськими номерами.

Також нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що Папа Римський звернувся до "спадкоємців великої Росії". Понтифік заохотив росіян "сіяти зерна примирення" і заявив, що церква призначена для всіх.