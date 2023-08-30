По данным местного издания, чиновник выступил с речью в Санкт-Петербурге и заявил о будущем воссоединении Германии и России. Коллеги его выходку не оценили.

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На Петровском балу в Екатерининском дворце, что в Санкт-Петербурге, который прошел 25 августа, выступил обер-бургомистр города Фрайберг (Саксония, Германия) Свен Крюгер. Об этом 29 августа сообщало немецкое издание Zeit Online.

В своей речи Крюгер выразил много признательности Российской Федерации, при этом он умолчал о войне в Украине. Заметно, что немецкий чиновник выразил уверенность в будущем "воссоединении РФ и Германии после преодоления сложных времен" и рассказал о своем решении начать изучать русский язык, так как он является "оптимистом".

Кроме того, помимо Крюгера, на мероприятии также присутствовала немецкая группа Dschinghis Khan, известная по своему хиту "Moskau". В то же время, на балу выступили танцоры из аннексированных Россией территорий на юго-востоке Украины.

Эта поездка вызвала недовольство и критику в Германии. Лидер фракции Христианско-демократического союза во Фрайберге Стив Иттерсхаген отметил, что Крюгер, представляя свой город, не должен вмешиваться в сложные международные ситуации. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии во Фрайберге Алена Ратц назвала поездку бесполезной и опасной для бургомистра маленького города.

Как пишет издание, организатором Петровского бала является немецкий предприниматель Ханс-Йоахим Фрай, известный также по организации оперного бала в Дрездене, где в 2009 году Владимиру Путину был вручен орден. Бал был приурочен к 320-летию Санкт-Петербурга и продолжил традиции Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала.

Напомним, 28 августа стало известно, что депутата горсовета Баден-Бадена в Германии оштрафовали за то, что он нарисовал свастику и непристойную фразу "F*ck UA" на автомобилях с украинскими номерами.

Также напомним, 25 августа сообщалось, что Папа Римский обратился к "наследникам великой России". Понтифик поощрил россиян "сеять зерна примирения" и заявил, что церковь предназначена для всех.