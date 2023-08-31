Расправлялся с оппонентами Лукашенко: в Швейцарии будут судить бывшего белорусского силовика

По данным СМИ, подозреваемый Юрий Харауский был причастен к серии исчезновений ведущих деятелей белорусской оппозиции в 199 году – экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, вице-премьера первых лет президентства Лукашенко Виктора Гончара и друга последнего Анатолия Красовского.

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В сентябре в суде города Санкт-Галлен в Швейцарии начнется процесс по делу Юрия Харауского, бывшего члена специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Министерства внутренних дел Беларуси. Об этом объявила неправительственная организация TRIAL International, которая сопровождала иск против Харауского.

Предполагается, что Харауский был причастен к ряду случаев исчезновения выдающихся деятелей оппозиции в Беларуси в 1999 году. Среди исчезнувших фигур были бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, вице-премьер в начале президентского правления Александра Лукашенко Виктор Гончар и его коллега Анатолий Красовский.

Семьи ушедших из жизни лиц предпринимали множество попыток добиться информации о том, где находятся убийцы их близких. Однако правоохранительные органы Беларуси постоянно отказывались преследовать подозреваемых и не прибегали к привлечению их к уголовной ответственности.

Суд над Харауским состоится 19-20 сентября и станет первым в Швейцарии в рамках универсальной юрисдикции по делу о насильственных исчезновениях.

Впервые имя бывшего белорусского силовика стало публичным в 2019 году, когда он рассказал DW о причастности к политическим убийствам Захаренко, Гончара и Красовского. Харауский к тому времени выехал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища.

Юрий Харауский

Напомним, что 9 марта текущего года Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для тех, кто совершит государственную измену. Коснется это в первую очередь чиновников и военнослужащих Беларуси. Как отметили в пресс-службе главы государства, направлены такие действия на то, чтобы остановить экстремистскую и антигосударственную деятельность.

21 февраля сообщалось, что Палата представителей Беларуси ввела смертную казнь для военных за госизмену. Изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".