"Надоедать вам 20 лет не смогу": Стрелков из СИЗО представил свою "предвыборную кампанию"

По словам экс-главаря пророссийских боевиков, у него есть множество плюсов, если сравнивать с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным. В своей "предвыборной программе" Стрелков упомянул и войну в Украине.

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Бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Стрелков-Гиркин, пребывающий в московском СИЗО, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Публикация об этом была размещена в его официальном Telegram-канале 31 августа.

По словам Стрелкова-Гиркина, у него есть множество плюсов в сравнении с нынешним главой государства Владимиром Путиным. Прежде всего они относятся к войне в Украине.

В первую очередь было отмечено, что президент РФ не проявляет желание в руководстве военных процессов, ведь считает себя совершенно некомпетентным в этом вопросе.

"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ", — говорится в сообщении.

Во втором пункте прозвучало, что Владимир Путин очень доверчивый и в течении 8 лет его якобы обманывали мировые лидеры, среди которых: Барак Обама, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Сам экс-сотрудник ФСБ отметил, что ни одного дня не верил тем, кто проводил переговоры в Минске и в Нормандском формате, ведь изначально понимал, что это якобы обман.

Также Игорь Стрелков-Гиркин считает нынешнего президента РФ очень добрым, поэтому тот и не знал во время начала войны о проблемах, которые существуют внутри страны.

"Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Тем не менее все руководители структур остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. Я же совсем не так добр, что могу доказать на практике", — продолжает потенциальный кандидат на пост президента.

Четвертый пункт относится к связям Владимира Путина, ведь у него много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, просьбы которых он выполняет. В результате это плохо сказывается на глобальных вещах, о чем пишет Игорь Стрелков. Он сразу отметил, что у него если и есть друзья, то они небогатые и экономикой России жертвовать не придется.

5 пункт. В отличии от нынешнего президента РФ, Игорь Стрелков-Гиркин никому ничего не обещал за то, чтобы прийти к власти, что по его мнению является еще одним плюсом.

Напоследок было отмечено про возраст и состояние здоровья.

"Я не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия", — подытожил экс-сотрудник ФСБ.

Игорь Стрелков-Гиркин заявил о выдвижении на пост президента РФ Фото: Скриншот Игорь Стрелков-Гиркин заявил о выдвижении на пост президента РФ Фото: Скриншот

Напомним, 24 августа сообщалось, что Игорь Стрелков-Гиркин высказался о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Российский террорист, помещенный в СИЗО, передал черед адвоката свою версию событий в Тверской области. Он считает, что к смерти Евгения Пригожина не причастны ни Владимир Путин, ни Украина.