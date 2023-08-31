"Набридати вам 20 років не зможу": Стрєлков із СІЗО представив свою "передвиборчу кампанію"

За словами ексватажка проросійських бойовиків, у нього є безліч плюсів, якщо порівнювати з нинішнім президентом РФ Володимиром Путіним. У своїй "передвиборчій програмі" Стрєлков згадав і війну в Україні.

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Колишній співробітник ФСБ РФ Ігор Стрєлков-Гіркін, який перебуває в московському СІЗО, вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента Російської Федерації. Публікацію про це було розміщено в його офіційному Telegram-каналі 31 серпня.

За словами Стрєлкова-Гіркіна, у нього є безліч плюсів порівняно з нинішнім главою держави Володимиром Путіним. Насамперед вони стосуються війни в Україні.

Насамперед було зазначено, що президент РФ не виявляє бажання в керівництві військовими процесами, адже вважає себе абсолютно некомпетентним у цьому питанні.

"Я вважаю себе більш компетентним у військовій справі, ніж чинний президент, і абсолютно точно, ніж чинний міністр оборони, тому міг би виконувати обов'язок верховного головнокомандувача, як належить за Конституцією РФ", — ідеться в повідомленні.

У другому пункті прозвучало, що Володимир Путін дуже довірливий і протягом 8 років його нібито обманювали світові лідери, серед яких: Барак Обама, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Сам ексспівробітник ФСБ зазначив, що жодного дня не вірив тим, хто проводив переговори в Мінську і в Нормандському форматі, адже від початку розумів, що це нібито обман.

Також Ігор Стрєлков-Гіркін вважає нинішнього президента РФ дуже добрим, тому той і не знав під час початку війни про проблеми, які існують всередині країни.

"З'ясувалося, що ні країна, ні армія, ні промисловість Росії до війни не готові, Україна зовсім не солом'яне опудало у військовому відношенні. Проте всі керівники структур залишилися на своїх місцях і продовжують дивувати нас своєю некомпетентністю. Я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці", — продовжує потенційний кандидат на пост президента.

Четвертий пункт стосується зв'язків Володимира Путіна, адже у нього багато друзів мільярдерів та інших бізнесменів, прохання яких він виконує. У результаті це погано позначається на глобальних речах, про що пише Ігор Стрєлков. Він одразу зазначив, що у нього якщо і є друзі, то вони небагаті і економікою Росії жертвувати не доведеться.

5 пункт. На відміну від нинішнього президента РФ, Ігор Стрєлков-Гіркін нікому нічого не обіцяв за те, щоб прийти до влади, що, на його думку, є ще одним плюсом.

Наостанок було зазначено про вік і стан здоров'я.

"Я не настільки спортивний і здоровий, яким був Володимир Володимирович у мої роки, тому набридати вам, дорогі виборці, 20 з гаком років не зможу суто фізично, навіть якщо в мене раптом з'явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолано воєнну кризу та її найтяжчі наслідки", — підсумував ексспівробітник ФСБ.

Ігор Стрєлков-Гіркін заявив про висунення на пост президента РФ Фото: Скриншот Ігор Стрєлков-Гіркін заявив про висунення на пост президента РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що Ігор Стрєлков-Гіркін висловився про загибель глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Російський терорист, поміщений у СІЗО, передав через адвоката свою версію подій у Тверській області. Він вважає, що до смерті Євгена Пригожина не причетні ні Володимир Путін, ні Україна.