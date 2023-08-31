Без согласия правительства: президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в ЕС

По данным журналистов, по конституции страны внешняя политика является "прерогативой правительства" и президент должен выполнять представительские функции в международных отношениях Грузии только с согласия правительства. Однако мнения правительства и президента разошлись.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает свой первый из запланированных визитов в страны Европы, несмотря на то, что правительство выразило недовольство и отказалось утвердить данные поездки. Об этом сообщает Interpressnews.

31 августа Зурабишвили направляется в Германию, где планируется встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Эту информацию распространила пресс-служба администрации грузинского лидера.

"С этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС", – отметили в коммюнике.

Перед этим стало известно о разногласиях правительства Грузии и планах президента Саломе Зурабишвили на проведение 10 зарубежных визитов.

Среди них – нынешняя поездка в Германию, визит в Украину на День независимости, а также предстоящие поездки в течение сентября, октября, ноября и декабря в Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию, Данию, Чехию, Израиль, ОАЭ.

В пресс-службе правительства прокомментировали, что по конституции страны внешняя политика является "прерогативой правительства" и президент должен выполнять представительские функции в международных отношениях Грузии только с согласия правительства.

В "Грузинской мечте" заявили, что президент нарушает конституцию страны, если отправляется в зарубежные визиты без согласия правительства.

Зарубежные визиты Зурабишвили, взгляды которой на общественно-политическую ситуацию отличаются от позиции "Грузинской мечты", и до того неоднократно вызывали споры.

Напомним, что беженцы из России успели приобрести в Грузии более 6 тысяч квартир. Мужчины часто бежали в страну от "частичной мобилизации" через наземный КПП "Верхний Ларс".

В апреле обиженные россияне жаловались на притеснения в Грузии и просили Россию ввести войска.