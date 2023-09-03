США могли "подтолкнуть" Бена Уоллеса к решению уволиться, — СМИ

По информации журналистов, экс-главу Минобороны Британии Бена Уоллеса обвиняют в дипломатическом скандале по оборонным закупкам с Вашингтоном.

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Внезапной отставке с должности главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса мог предшествовать дипломатический скандал, который возможно спровоцировал тогдашний министр с правительством США из-за военных вертолетов. Отмечается, что Уоллес якобы угрожал США отменить оборонный заказ военных вертолетов для вооружения британских Сил спецназначения, пишет The Sanday Times.

В материале издания говорится, что в последние недели пребывания в должности Уоллес настаивал на отмене многомиллиардного контракта, который предусматривает закупку 14 вертолетов большой дальности Chinook H-47 производства компании Boeing.

По информации журналистов, соответствующее предупреждение бывший министр обороны Британии сделал своему коллеге в Пентагоне (Ллойду Остину — ред.) в прошлом месяце. Это произошло до того, как правительства достигли консенсуса в этом вопросе.

Это вызвало напряжение в дипломатических отношениях двух стран, послы США и Британии "нажали" на Даунинг-стрит, чтобы там вмешались в ситуацию.

"Британские и американские послы заставили Даунинг-стрит вмешаться, пытаясь разрядить напряжение", — подчеркивает издание.

Источник сообщил, что британские чиновники якобы пытались заверить своих американских коллег, что вопрос будет решен, когда Уоллес уйдет из правительства.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что в МО Украины поблагодарили Бена Уоллеса за поддержку. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, самоотверженность Бена Уоллеса позволила реализовать самые смелые планы и мобилизовать критически необходимые ресурсы в нужный для Киева момент.

Ранее 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку. Уоллес написал письмо об отставке премьер-министру Риши Сунаку.