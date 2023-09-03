США могли "підштовхнути" Бена Воллеса до рішення звільнитися, — ЗМІ

За інформацією журналістів, екс-главу Міноборони Британії Бена Воллеса звинувачують у дипломатичному скандалі щодо оборонних закупівель із Вашингтоном.

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Раптовій відставці з посади глави Міноборони Великої Британії Бена Воллеса міг передувати дипломатичний скандал, який, можливо, спровокував тодішній міністр з урядом США через військові гелікоптери. Зазначається, що Воллес нібито погрожував США скасувати оборонне замовлення військових вертольотів для озброєння британських Сил спецпризначення, пише The Sanday Times.

У матеріалі видання йдеться, що в останні тижні перебування на посаді Воллес наполягав на скасуванні багатомільярдного контракту, який передбачає закупівлю 14 вертольотів великої дальності Chinook H-47 виробництва компанії Boeing.

За інформацією журналістів, відповідне попередження колишній міністр оборони Британії зробив своєму колезі в Пентагоні (Ллойду Остіну — ред.) минулого місяця. Це сталося до того, як уряди досягли консенсусу в цьому питанні.

Це викликало напругу в дипломатичних відносинах двох країн, посли США і Британії "натиснули" на Даунінг-стріт, щоб там втрутилися в ситуацію.

"Британські та американські посли змусили Даунінг-стріт втрутитися, намагаючись розрядити напругу", — підкреслює видання.

Джерело повідомило, що британські чиновники нібито намагалися запевнити своїх американських колег, що питання буде вирішено, коли Воллес піде з уряду.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що в МО України подякували Бену Воллесу за підтримку. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, самовідданість Бена Воллеса дала змогу реалізувати найсміливіші плани та мобілізувати критично необхідні ресурси в потрібний для Києва момент.

Раніше 31 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Воллес написав листа про відставку прем'єр-міністру Ріші Сунаку.