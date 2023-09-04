Топливный бак турецкого истребителя F-4 отвалился в полете и упал на парковку (видео)

На шокирующих кадрах видно, что крупный топливный бак истребителя F-4 Phantom II повредил лобовое стекло и крышу еще и третьего автомобиля, припаркованного на стоянке штаб-квартиры нефтяной корпорации Turkish Petroleum Corporation.

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Утром 4 сентября в Анкаре произошел очередной инцидент с участием истребительной авиации. Запасной топливный бак самолета турецких ВВС F-4 Phantom II упал на два автомобиля, припаркованных на стоянке штаб-квартиры турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Об этом сообщает The Daily Mail.

На шокирующих кадрах видно, что крупный топливный бак повредил лобовое стекло и крышу еще и третьего автомобиля.

На записи, сделанной прохожими, видны раздавленные крыши, окна и двери нескольких автомобилей под обломками топливного бака истребителя

Очевидны незаурядного для турецкой столицы происшествия в панике бежали, как пишут местные СМИ. О пострадавших не сообщается.

Истребитель, бак которого упал в Анкаре, взлетел с военной базы Эскишехир на северо-западе от города, где проходит авиационный фестиваль. Впоследствии самолет благополучно вернулся на базу.

Топливный бак истребителя упал на парковку в Анкаре

В турецком Минобороны объяснили, что "часть военного самолета F-4, принадлежащего ВВС Турции, по неизвестной причине упала на открытой стоянке TPAO.

Топливный бак истребителя упал на парковку в Анкаре Топливный бак истребителя упал на парковку в Анкаре

"Самолет, о котором идет речь, благополучно приземлился на площади Эскишехир. Погибших и раненых не было. Детальное техническое расследование по данному вопросу продолжается", — говорится в публикации.

Комментаторы были возмущены инцидентом, так как могли погибнуть люди.

"Если бы кто-то оставил ребенка в машине, ребенок мог погибнуть. Это пример полного невежества и некомпетентности", — написал один из пользователей.

Истребитель F-4 Phantom II

McDonnell Douglas F-4 Phantom II — американский двухместный, двухтурбинный, всепогодный сверхзвуковой истребитель и истребитель-бомбардировщик.

Появился на вооружении США с 1961 года. По состоянию на 2012 года, спустя 63 года после первого взлета, F-4 активно используется, среди прочего, вооруженными силами Ирана, Южной Кореи, Греции и Турции.

Напомним, что в августе иранские дроны и катера окружили корабли США в Персидском заливе.

Также сообщалось, что в РФ заявили об интеграции "Кинжалов" с истребителями Су-34. Вместе с тем "Кинжал" — сравнительно тяжелая ракета, сильно зависящая от возможностей самолета-носителя.