"Кишинев не будет платить России вымышленные долги", — премьер Молдовы

Правительство Молдовы провело независимый аудит, который не подтвердил задолженность молдавской газотранспортной компании перед российским "Газпромом". Кишинев готов оплатить чуть более 1% вымышленного долга.

Related video

Молдова предлагает "Газпрому" выплату в размере 8,6 миллиона долларов, чтобы покончить с историей об "историческом долге страны за газ". Об этом шла речь на брифинге правительства страны, который состоялся 6 сентября, сообщает молдавское издание Newsmaker.

Как заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, большая часть долга не подтверждена, о чем свидетельствуют выводы международных аудиторов.

"Аудит подтверждает, что по самой большой части долга или не представлены все документы, или она не подлежит выполнению. То есть из 709 миллионов долларов большая часть не подтверждена или невыполнима", — заявил министр.

Кроме того, аудит признал, что у Moldovagaz есть право выдвинуть финансовые требования к "Газпрому" как материнской компании по оплате транзита газа и выполнению обязательств по поставке газа молдавской стороне.

"Если вы помните, "Газпром" в прошлом году безосновательно сократил объем поставок в Молдову", — пояснил Парликов.

Поэтому позиция правительства Молдовы заключается в том, что газотранспортная компания Moldovagaz выплатит 8,6 миллиона долларов, и все претензии "Газпрома" к ней должны быть сняты.

"Молдова не будет платить по несуществующим долгам. Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдова не собирается выплачивать несуществующие долги", — заявил на заседании правительства премьер-министр страны Дорин Речан.

Напомним, что в соответствии с соглашением Moldovagaz и "Газпром" до 1 мая 2022 года должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. В то же время молдавская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая якобы достигает 700 миллионов долларов. Однако Молдова попросила "Газпром" отсрочить эту дату из-за того, что объявление конкурса на выбор аудиторской компании совпало с началом российской агрессии против Украины, и крупные аудиторские компании отказались участвовать в конкурсе, чтобы не отправлять своих сотрудников в Молдову.

11 августа 2022 года Молдова заключила контракты с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. На это правительство выделило 800 тысяч евро.

Зато Россия подсчитывает убытки российского газового монополиста. Как писал Фокус, "Газпром" потерял 40% своей выручки. Но российская компания продолжает угрожать санкциями — теперь Украине на сумму 5 миллиардов долларов. Поэтому, по словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина не будет продлевать с Россией действие контракта на транзит газа.