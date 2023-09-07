Китайский импорт в США упал до самого низкого уровня с 2006 года, — ВВС

Китайский экспорт уже четвертый месяц подряд падает из-за торгового конфликта с США и экономических проблем, обусловленных кризисом недвижимости и ослабленным потребительским спросом внутри страны.

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В структуре импорта США доля китайской продукции сократилась по результатам августа до 14,6% — самого низкого уровня за 17 лет. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные US Census Bureau.

Согласно официальным показателям, в целом экспорт КНР в августе упал на 8,8% по сравнению с годом ранее, а импорт — на 7,3%. И это имеет весомое влияние на ключевой источник роста китайской экономики, отмечают эксперты. При этом именно торговая война с США привела к общему спаду мирового спроса на товары китайского производства. Особенно это стало заметным после пиковых показателей китайского импорта в структуре всех импортных товаров в США на уровне 21,8%, который пришелся на март 2018 года.

Как отмечают журналисты, до сих пор Пекин уклонялся от запуска большой программы стимулирования экономики. Однако в течение последних месяцев китайские власти все же решили провести ряд мер, направленных на восстановление экономики, помощь населению и производству.

Так, Центральный банк КНР снизил процентные ставки, а власти объявили о планах разрешить нескольким крупнейшим городам страны сократить минимальные депозиты для покупателей жилья. Кредиторов также призвали снизить ставки по существующим ипотечным кредитам. Кроме того, было объявлено о других мерах — от расширения льгот по налогу на доходы физических лиц для обучения детей до снижения пошлин на торговлю акциями.

Однако СМИ обратили внимание читателей, что накануне публикации данных US Census Bureau о торговле китайская государственная газета The Global Times опубликовала на своем англоязычном сайте статью, критикующую негативные комментарии западных политиков и СМИ об экономике страны.

"Реальность заключается в том, что китайская экономика находится на пути к восстановлению со все более сильной динамикой инноваций и импульсами к зеленому развитию, хотя экономика наталкивается на определенные трудности и проблемы под влиянием глобального экономического спада", — говорится в этой статье.

Напомним, что Китай накануне саммита G20, который состоится в Индии уже в этом месяце, сделал важный геополитический шаг — занял более проукраинскую позицию, что западные эксперты оценили как умеренность китайских властей. Однако они все же уверены, что Китай не сможет обогнать США как крупнейшую экономику мира.

Кроме того, Фокус писал, что саммит Большой двадцатки в этот раз состоится без Си Цзиньпиня, а великую азиатскую державу будет представлять премьер-министр Ли Цян.