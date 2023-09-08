Дети солгали: в деле о покушении на 10-летнего украинца в Германии появились новые детали

По данным следствия, первоначальные показания пострадавшего мальчика оказались ложными. Между детьми и прохожим возникла ссора из-за их недопустимо громкого поведения.

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В Германии ведомство, занимающееся расследованием инцидента на мосту в городе Айнбек в Нижней Саксонии, где пострадал украинский маленький мальчик, представило обновленную версию произошедшего события. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные прокуратуры.

Исходная версия, касающаяся попытки убийства украинского мальчика, была построена на основе показаний свидетелей, а также обнаруженных следов крови на стальных балках моста, а также информации, полученной из больницы.

Позднее прокуратура установила, что первоначальные показания мальчика оказались ложными.

Согласно информации прокуратуры, мальчик вместе с другими детьми играл в самом канале, при этом шутили и произносили нецензурную брань. К ним приблизился мужчина, обратившийся к детям на русском языке.

По данным следствия, дети якобы разозлили мужчину, и между ними возникла ссора. Когда 10-летний мальчик попытался выбраться из канала и начал подниматься по стальным опорам, мужчина, по предположению мальчика, схватил его за футболку и, по его воспоминаниям, толкнул в воду.

Полиция предполагает, что ребенок потерял равновесие, но не упал, хоть и оказался в воде, глубина которой составляла где-то 20 сантиметров.

В прокуратуре утверждают, что изначально мальчик дал ложные показания. Ребенок якобы боялся реакции родителей на загрязненные вещи и ранения ноги во время игры.

Согласно информации от прокуратуры, мужчина, по их данным, действительно бросал бутылку в сторону мальчика. Однако не установлено, было ли это сделано целенаправленно, и попала ли эта бутылка в мальчика.

Сыграл ли роль в споре языковой конфликт, подробнее не проверялось.

Напомним, инцидент с украинскими детьми произошел 26 августа в Айнбеке, Нижней Саксонии 26 августа, в субботу. Нарушитель подошел к компании детей из Украины, которые сидели на мосту. Незнакомец говорил на русском языке и ему не понравилось, что дети говорили по-украински. Злоумышленник сперва якобы дернул за волосы девочку из группы, а затем схватил десятилетнего мальчика и швырнул его через перила моста. Ребенок упал и ударила о железные балки, которые были установлены под перилами. У него зафиксированы травмы головы.