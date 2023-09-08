Діти збрехали: у справі про замах на 10-річного українця в Німеччині з'явилися нові деталі

За даними слідства, початкові свідчення потерпілого хлопчика виявилися неправдивими. Між дітьми та перехожим виникла сварка через їхню неприпустимо гучну поведінку.

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У Німеччині відомство, що займається розслідуванням інциденту на мосту в місті Айнбек у Нижній Саксонії, де постраждав український маленький хлопчик, представило оновлену версію події, що сталася. Про це повідомляє DW з посиланням на дані прокуратури.

Початкову версію, що стосується спроби вбивства українського хлопчика, було побудовано на основі показань свідків, а також виявлених слідів крові на сталевих балках мосту, а також інформації, отриманої з лікарні.

Пізніше прокуратура встановила, що початкові свідчення хлопчика виявилися неправдивими.

Згідно з інформацією прокуратури, хлопчик разом з іншими дітьми грався на самому каналі, водночас жартували та виголошували нецензурну лайку. До них наблизився чоловік, який звернувся до дітей російською мовою.

За даними слідства, діти нібито розлютили чоловіка, і між ними виникла сварка. Коли 10-річний хлопчик спробував вибратися з каналу і почав підніматися сталевими опорами, чоловік, за припущенням хлопчика, схопив його за футболку і, за його спогадами, штовхнув у воду.

Поліція припускає, що дитина втратила рівновагу, але не впала, хоч і опинилася у воді, глибина якої становила десь 20 сантиметрів.

У прокуратурі стверджують, що спочатку хлопчик дав неправдиві свідчення. Дитина нібито боялася реакції батьків на забруднені речі та поранення ноги під час гри.

Згідно з інформацією від прокуратури, чоловік, за їхніми даними, дійсно кидав пляшку в бік хлопчика. Однак не встановлено, чи було це зроблено цілеспрямовано, і чи влучила ця пляшка в хлопчика.

Чи зіграв роль у суперечці мовний конфлікт, докладніше не перевіряли.

Нагадаємо, інцидент з українськими дітьми стався 26 серпня в Айнбеку, Нижньої Саксонії, 26 серпня, в суботу. Порушник підійшов до компанії дітей з України, які сиділи на мосту. Незнайомець говорив російською мовою і йому не сподобалося, що діти говорили українською. Зловмисник спершу нібито смикнув за волосся дівчинку з групи, а потім схопив десятирічного хлопчика і жбурнув його через поручні мосту. Дитина впала і вдарилася об залізні балки, які були встановлені під поручнями. У нього зафіксовано травми голови.