Падіння літака Пригожина: у РФ пояснили, хто веде розслідування

Причиною авіакатастрофи може бути "навмисне злодіяння", допускають в Кремлі. При цьому не бажають, щоб справою займались закордонні фахівці — залучать ресурси Слідчого комітету.

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Російська влада офіційно повідомила, як саме вестиме розслідування падіння літака, внаслідок якого, припускають, загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. При цьому представник Кремля стверджує, що до розслідування не допустять міжнародних експертів. Про це написали у Telegram-каналі "РИА Новости".

У низці дописів пояснюють, хто саме вивчатиме причини авіакатастрофи, яка сталась 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ. Також вказали, які структури не допустять до розслідування. Наприклад, у Міждержавному авіаційному комітеті, який діє на території країн так зварного "СНД", підтвердили, що не будуть займатись падінням літака Embraer. Також наголосили, що не будуть коментувати цю справу.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков раніше пояснив, що Кремль взагалі не планує допускати до розслідування міжнародних фахівців. Саме тому справою займатиметься Слідчий комітет РФ, запевнив чиновник. Зі слів речника Путіна, розглядатимуть різні версії. Серед версій — навіть "навмисне злодіяння".

Зазначимо, до російської влади звернулись представники Бразильського центру дослідження та запобігання аеронавігаційним подіям (CENIPA). Вони заявили, що хотіли б долучитись до розслідування: повинні з'ясувати причину падіння, щоб потім це врахувати для інших літаків, які випускаються компанією Embraer (з Бразилії).

Однак, як зазначала агенція Reuters, CENIPA до розслідування не допустять, при чому зроблять це на цілком законних підставах. Зокрема, ідеться про те, що рейс літака був внутрішнім — про це заявили в Міжнародній організації цивільної авіації ООН (ICAO). У такому випадку влада країни, де сталось НП, може і не залучати міжнародних фахівців. Також пояснили: якби рейс був би міжнародним, то мав би спрацювати так званий "Додаток 13" — і тоді відмовитись від закордонних експертів було б важче.

Смерть Пригожина: які версії подій

У перші години після загибелі Пригожина внаслідок падіння літака у Тверській області аналітики оприлюднили чотири можливих версії, які пояснювали б НП:

нещасний випадок;

збиття ракетою ППО з наказу міністра оборони Сергія Шойгу;

знищення за наказом президента Путіна;

ліквідація за участі спецслужб України.

Між тим досі немає впевненості, що Пригожин дійсно загинув. Російська влада повідомила. що начебто провела експертизу ДНК і вона підтвердила, що на борту літака був власник Групи Вагнера. У Санкт-Петербурзі 29 серпня навіть провели таємне поховання на одному з місцевих кладовищ: ЗМІ не помітили процесії, але знайшли могилу.

Однак російський політолог Валерій Соловей сумнівається, що Пригожин загинув. Припускає, що він живий і помститься Путіну "за смерть двійника".

Нагадуємо, в ніч з 29 на 30 серпня у Пскові внаслідок атаки дронів було знищено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Український експерт пояснив, що удар був дійсно був вдалим: протягом кількох хвилин спалили стільки літаків, скільки Росія виробляє протягом року.