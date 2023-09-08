Двойной теракт: в Мали из-за нападения боевиков погибли более 60 человек (видео)

По данным журналистов, террористы напали на лодку, когда она направлялась по реке Нигер из города Гао в Мопти. По судну было выпущено не менее трех ракет.

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Исламистские экстремисты провели два террористических акта в Мали одновременно, что привело к гибели десятков гражданских лиц и военнослужащих. Об этом сообщает издание BBC.

По информации, боевики атаковали лодку, следовавшую по реке Нигер из Гао в Мопти. Во время атаки было произведено не менее трех ракетных выстрелов по судну. Это привело к привело к гибели 49 гражданских лиц и 15 военных

После прекращения движения лодки, военные силы начали операцию по спасению выживших, и на месте происшествия ведется следствие.

Исламистские боевики также осуществили нападение на армейский лагерь в районе Кольцо Бурейма в Гао. В результате столкновения с вооруженными силами погибло около 50 человек.

Правительство страны объявило трехдневный национальный траур.

Напомним, что в столице Сомали произошел масштабный теракт. Масштабный теракт произошел возле министерства образования, которое расположено в Могадишо. Под зданием сдетонировали два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате теракта погибли как минимум 100 человек. Свыше 300 граждан получили различные ранения и травмы.

Ранее масштабный теракт произошел возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Трое вооруженных неизвестных осуществили нападение на религиозное здание, открыв стрельбу по верующим. Жертвами теракта стали, поменьшей мере, 15 человек.