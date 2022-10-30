Масштабный теракт в Сомали: 100 погибших и более 300 раненых (фото, видео)

Под зданием министерства образования в Могадишо сдетонировали два автомобиля, начиненные взрывчаткой.

Related video

В субботу, 29 октября, в столице Сомали произошел масштабный теракт, жертвами которого как минимум 100 человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на президента африканского государства Хасана Шейха Махмуда.

По его словам, масштабный теракт произошел возле министерства образования, которое расположено в Могадишо.

Под зданием сдетонировали два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате теракта погибли как минимум 100 человек. Свыше 300 граждан получили различные ранения и травмы.

"Среди наших людей, которые были убиты, были матери с детьми на руках, отцы с заболеваниями, студенты, отправленные на учебу, бизнесмены, которые боролись за жизнь своих семей", — заявил Хасан Шейх Махмуд на месте трагедии и возложил ответственность за теракт на исламистскую террористическую группировку "Харакат аш-Шабаб".

[ + – ] 100 человек погибли в результате теракта в Сомали

Как отмечает агентство Reuters, первый автомобиль сдетонировал под зданием министерства образования возле оживленного перекрестка в Могадишо. Второй взрыв прогремел после того, как на место трагедии прибыли бригады скорой помощи, которые хотели оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Президент Сомали не исключил, что число жертв может увеличиться, поскольку некоторые мирные граждане находятся в критическом состоянии.

[ + – ] 100 человек погибли в результате теракта в Сомали

Отметим, что несколькими днями ранее масштабный теракт произошел возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Трое вооруженных неизвестных осуществили нападение на религиозное здание, открыв стрельбу по верующим. Жертвами теракта стали, поменьшей мере, 15 человек.

Также сообщалось, что в сентябре масштабный теракт произошел на территории учебного центра в Кабуле. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли более 20 человек, которые прибыли в университет для сдачи экзамена.