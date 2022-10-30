Масштабний теракт у Сомалі: 100 загиблих та понад 300 поранених (фото, відео)

Під будівлею міністерства освіти в Могадішо здетонували два автомобілі, начинені вибухівкою.

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У суботу, 29 жовтня, у столиці Сомалі стався масштабний теракт, жертвами якого стали щонайменше 100 людей. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на президента африканської держави Хасана Шейха Махмуда.

За його словами, масштабний теракт стався біля міністерства освіти, яке розташоване в Могадішо.

Під будинком здетонували два автомобілі, начинені вибухівкою. Внаслідок теракту загинули щонайменше 100 людей. Понад 300 громадян отримали різні поранення та травми.

"Серед наших людей, які були вбиті, були матері з дітьми на руках, батьки із захворюваннями, студенти, відправлені на навчання, бізнесмени, які боролися за життя своїх сімей", — заявив Хасан Шейх Махмуд на місці трагедії та поклав відповідальність за теракт на ісламістське терористичне угруповання "Харакат аш-Шабаб".

[ + – ] 100 людей загинули внаслідок теракту в Сомалі

Як зазначає агентство Reuters, перший автомобіль здетонував під будівлею міністерства освіти біля жвавого перехрестя в Могадішо. Другий вибух пролунав після того, як на місце трагедії прибули бригади швидкої допомоги, які хотіли надати медичну допомогу постраждалим.

Президент Сомалі припускає, що кількість жертв може збільшитися, оскільки деякі мирні громадяни перебувають у критичному стані.

[ + – ] 100 людей загинули внаслідок теракту в Сомалі

Зазначимо, що кілька днів раніше масштабний теракт стався біля мавзолею Шах-Черах в іранському місті Шираз. Троє озброєних невідомих здійснили напад на релігійну будівлю, відкривши стрілянину по вірянах. Жертвами теракту стали щонайменше 15 людей.

Також повідомлялося, що у вересні масштабний теракт стався на території навчального центру в Кабулі. Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули понад 20 осіб, які прибули до університету для складання іспиту.